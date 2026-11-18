ترفيه

سميرة سعيد عرفتنا أخيراً مين الطفل اللي شاركها الغناء في أغنيتها الجديدة "ماذا لو"، وقالت إنه دانيال، ابن الموزع الموسيقي ومهندس الصوت أمير محروس.

الطفل لفت الأنظار بأدائه المميز في بعض مقاطع الأغنية،

وبالنسبة للأجواء، سميرة سعيد احتفلت أمس الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 بنجاح ألبومها وردود الفعل الإيجابية من الجمهور، وجمعت فريق العمل في الاستوديو عشان يحتفلوا سوا بالسعادة والنجاح اللي حققه العمل من وقت طرحه.

أغنية "ماذا لو" كانت تعاون بين سميرة سعيد والشاعر شادي نور في الكلمات، والملحن بلال سرور، بينما قام هاني ربيع بالتوزيع الموسيقي، ومحمد صقر تولى الميكس والماستر، أما الكليب فكان من إخراج نضال هاني.

الحقيقة إن الديفا بتحاول من خلال الأغاني الجديدة دي إنها تقدم حالة موسيقية مختلفة، وبالتعاون مع مجموعة من صناع الموسيقى عشان تطلع حاجة متميزة.

تفتكروا دانيال ممكن يكون مشروع نجم صغير في المستقبل؟