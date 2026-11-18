ترفيه

علاء عرفة قرر يدخل في خلطة محمد سامي الجديدة، وتعاقد رسميًا على المشاركة في مسلسل «تمكين» اللي هيتعرض في سباق رمضان 2027. المسلسل ده هو أول مرة يجمع علاء عرفة مع الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي، ودي دائمًا البدايات اللي بنستنى نشوف نتيجتها على الشاشة.

قصة «تمكين» مش مجرد دراما، لأنها بتعتمد على ملفات ووقائع حقيقية، وبتركز على تضحيات أبطال بيشتغلوا عشان يحموا الوطن ويحافظوا على أمن واستقرار المواطنين، يعني ميكس بين التشويق والدراما الوطنية اللي بتشدنا.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة «سينرجي»، وبصراحة كاست المسلسل يخوف من قوته؛ فبجانب عمرو سعد وياسمين صبري، هنشوف خالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، وأحمد صلاح حسني، وماجد المصري، وطارق لطفي، ونيللي كريم، وعصام عمر، وكريم فهمي، وكمال أبو رية، وريم سامي، وإدوارد، وفتوح أحمد.

بعيدًا عن تحضيرات «تمكين»، علاء عرفة كان موجود في مسلسل «ولد بنت شايب» اللي شارك فيه مع أشرف عبدالباقي وانتصار وليلى أحمد زاهر ونبيل عيسى ومروان المسلماني وفادى السيد، والعمل ده كان من تأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبدالنبي، وإخراج زينة عبدالباقي.

يا ترى كمية النجوم دي كلها في مسلسل واحد هتخلي الأحداث متوزعة صح، ولا هنلاقي ناس كتير ظالمها الدور؟