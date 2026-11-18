ترفيه

موسم دراما 2027 هيجمع بين مدرسة التمثيل الهادي والتعبيري ومدرسة الأداء الشعبي والحاد في ثنائيات فنية جديدة، وده هيحط المخرجين قدام تحدي كبير عشان يوفقوا بين اختلاف مدارس الأداء دي.

من الثنائيات دي طارق لطفي وغادة عادل، اللي هيتقابلوا في مسلسل "بعد نص ال..."، وده بعد مرور 29 سنة على أول لقاء فني جمعهم في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" سنة 1998.

بصراحة، فكرة إننا نشوف اتنين مدارس تمثيل مختلفة تماماً في عمل واحد ممكن تطلع نتيجة عبقرية أو تكون كارثة، بس بعد كل السنين دي، الفضول كسب ومستنيين نشوف الكيميا بينهم وصلت لفين.