ترفيه

محمد أنور شغال حالياً على تصوير المشاهد الخارجية للجزء التاني من مسلسل "بيت بابا"، وخلص فعلاً مجموعة مشاهد في شوارع القاهرة مع الفنانة هلا السعيد، اللي بتقوم بدور زوجته في الأحداث.

الخطة الجاية إن محمد أنور وباقي أبطال العمل ينقلوا لتصوير المشاهد الداخلية في واحد من الاستوديوهات الخاصة اللي فيها الديكورات الأساسية للمسلسل.

قناة MBC مصر أعلنت إن الموسم التاني هيتعرض قريب على شاشتها، . المسلسل من بطولة محمد أنور، ومحمد محمود، وانتصار، وهلا السعيد، ومعاهم عدد من الفنانين.

في المسلسل، محمد أنور بيقدم شخصية أحمد أسعد أبو الصفا، الابن الأكبر لناظر المدرسة أسعد أبو الصفا. أحمد دكتور ناجح وطموح وقدر يوصل لمكانة مهنية مميزة، بس عنده مشكلة إنه عايش في هاجس دائم وهو البحث عن الفلوس.

الموضوع بدأ منطقي في الأول، بس رغبته الزيادة في جمع المال بدأت تأثر على حياته العائلية، وده انعكس بشكل واضح على علاقته بزوجته وابنه.

يا ترى أحمد هيعرف يوازن بين طموحه المادي وبيته ولا الفلوس هتاكله؟