مصطفى شعبان ونيللي كريم راجعين لبعض في «أبو الدهب» رمضان 2027

ترفيه

مصطفى شعبان ونيللي كريم راجعين يشتغلوا مع بعض في مسلسل جديد اسمه «أبو الدهب»، ومن المقرر عرضه في رمضان 2027. المسلسل هيكون 30 حلقة، ومن تأليف محمود حجاج وإخراج محمد أسامة، والناس مستنية تعرف تفاصيل أكتر عن الشخصيات والمفاجآت اللي هيقدمها الثنائي ده في الموسم الرمضاني.

لو بصينا على تاريخهم مع بعض، هنلاقي إنهم اشتغلوا مع بعض قبل كده في كذا عمل. في 2005، اجتمعوا في فيلم «فتح عينيك» اللي شارك في بطولته يوسف الشريف وبشرى وخالد صالح وخالد زكي، وكان من تأليف محمد حفظي وإخراج عثمان أبو لبن. الفيلم كان بيحكي عن موظف في وكالة دعاية وإعلان بيحاول يعرف مين قتل صاحبه الصحفي شريف، وبيكتشف إن فيه منظمة دولية هي اللي ورا الجريمة لأن الصحفي كان عايز يكشف أنشطة بتهدد الأمن القومي.

وفي نفس السنة 2005، ظهروا مع بعض في مسلسل «العميل 1001» اللي كان مأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية. القصة كانت عن عمرو طلبة، شاب مصري تم تجنيده عشان يدخل المجتمع والجيش الإسرائيلي بسبب الشبه الكبير بينه وبين شاب يهودي اسمه موسى مات في طنطا. المسلسل شارك فيه نور اللبنانية وعبد الرحمن أبو زهرة، وكان من إخراج شيرين عادل بمشاركة أحمد شفيق، وكتب السيناريو والحوار نبيل فاروق.

تجدد التعاون بينهم في 2008 في مسلسل «نسيم الروح»، اللي دارت أحداثه في حارة شعبية عن صراع بين ولاد الحارة والفتوة عبدون، بعد ما اتقتل حسن الخضري، وماتت زوجته وهي بتولد ابنه سعد اللي كبر في سرايا الفتوة. المسلسل كان من بطولة أيمن زيدان وصبا مبارك، وتأليف يسري الجندي وإخراج سمير سيف، وكتب أشعاره أحمد فؤاد نجم.

والجمهور مستني تفاصيل المسلسل والشخصيات اللي هيقدموها فيه.