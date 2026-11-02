زحمة في وسط البلد.. محمد رمضان يقلب تصوير مسلسل عشماوي لمهرجان شعبي

ترفيه

حول محمد رمضان منطقة وسط البلد في القاهرة لحالة من الجدل والازدحام المروري، بعد ما التف حواليه عشرات المعجبين وهو بيصور مشاهد من مسلسله الجديد «عشماوي». التفاعل الجماهيري كان كبير لدرجة إن موقع التصوير اتحول لنقطة تجمع لكل المارة ومحبي النجم المصري، وده اللي خلى الشوارع تشهد تكدس بشري فور ظهور رمضان.

الموقف وصل لدرجة إن حركة المرور تأثرت بشكل واضح بسبب تجمهر الناس اللي كانت حريصة تقرب من محمد رمضان عشان ياخدوا صور تذكارية معاه، وده اللي استدعى تدخل أفراد الأمن عشان يحاولوا ينظموا التجمعات دي ويسهلوا حركة السيارات والناس في المنطقة.

كواليس وتفاصيل من قلب الزحمة

مواقع التواصل الاجتماعي كانت مليانة صور وفيديوهات وثقت اللي حصل في الكواليس، وظهر فيها رمضان وهو محاط بأعداد كبيرة من المعجبين اللي كانوا بينادوه باسم الشخصية اللي بيقدمها في المسلسل، في أجواء كلها حماس. واحد من المقاطع لفت الأنظار لما ظهر رمضان وهو بيتفاعل بحب مع معجب حاول يوصل له عشان يتصور معاه، لدرجة إن الفنان احتضنه وسط الزحمة.

بس مش كل اللحظات كانت حب، لأن فيه مقاطع تانية رصدت موقف انفعال محمد رمضان تجاه واحد من أفراد الأمن المرافقين له، وده حصل لما الأمن حاول يبعد الجمهور وينظم عملية الاقتراب منه بسبب زيادة عدد المتجمعين، والموقف ده فتح باب نقاش واسع بين المتابعين عن طريقة التعامل مع الموقف ده.

حاجة تانية لفتت نظر الجمهور كانت ظهور رمضان من غير الشارب اللي مرتبط بمظهر شخصية «عشماوي»، ورغم كده الحاضرين فضلوا يرددوا اسم الشخصية، وده بيوضح حالة الترقب اللي محوطة العمل قبل ما يتعرض.

إيه حكاية «عشماوي»؟

محمد رمضان بيراهن بمسلسل «عشماوي» إنه يرجع بقوة للمنافسة في موسم دراما رمضان 2027، وده أحدث تجاربه التلفزيونية بعد نجاحات سابقة، أهمها مسلسل «جعفر العمدة» اللي اتعرض في رمضان 2023 وعمل حالة كبيرة وقتها. في المسلسل الجديد، رمضان بيقدم شخصية ليها أبعاد إنسانية واجتماعية، وبتمر بأزمات وتحولات بتقلب حياتها تماماً، في إطار بيعتمد على التشويق والصراعات العائلية.

قصة المسلسل بتدور حول شخصية «خليفة»، وهو موظف في مصلحة السجون، عايش حياة هادية ومستقرة مع بناته الثلاثة. لكن الاستقرار ده مش بيستمر، لأنه بيتعرض لأزمة عائلية وقضية معقدة بتغير موازين حياته وبتضعه قدام تحديات صعبة مكنش يتوقعها أبداً.

مع تطور الأحداث، «خليفة» بيلاقي نفسه في نص صراعات ومواقف متشابكة بتجبره ياخد قرارات مصيرية، سواء على المستوى الشخصي أو الأسري، وبتبدأ المفاجآت تتوالى لحد ما طبيعة حياته تتغير بشكل جذري. العمل بيركز على مزيج من الدراما الاجتماعية والتشويق، وبيسلط الضوء على العلاقات الأسرية وإزاي بتتحط تحت اختبارات قاسية في وقت الأزمات، وبنشوف تحولات نفسية وإنسانية للشخصية الرئيسية على مدار الأحداث.

الجمهور دلوقتي مستني يعرف تفاصيل أكتر عن المسلسل، زي مين الشخصيات اللي هتشارك في العمل وتطورات القصة، خصوصاً إن الرهان المرة دي على تجربة مختلفة بتجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، ومن المتوقع إن «عشماوي» يكون واحد من أهم أعمال موسم رمضان 2027 اللي تحقق حضور جماهيري قوي.