حسام حسني راجع بألبوم «حالتي النفسية» ومسلسل بعد رمضان

ترفيه

حسام حسني لسه مش مستوعب إن أغنية «كل البنات بتحبك» لسه عايشة معانا وبقوة. الفنان عبّر عن سعادته الكبيرة بنجاح الأغنية المستمر، وأكد إنه ماكانش يتوقع أبداً إنها تظل حاضرة وبتتصدر اهتمامات الناس وبتحقق الانتشار لحد اللحظة دي. بالنسبة له، النجاح ده فضل من ربنا، وهو حاسس بامتنان كبير لكل الناس اللي لسه فاكرة الأغنية وبتردد كلماتها حتى اليوم، خصوصاً مع تفاعل أجيال مختلفة معاها.

سر الخلطة في «كل البنات بتحبك»

وعن سر النجاح اللي مبيخلصش للأغنية دي، حسام وضح إن فيه كذا عامل ساعدوا إنها توصل للناس بالشكل ده. الكلمات كانت خفيفة وبسيطة، واللحن جه مميز وسهل أي حد يتفاعل معاه، ده غير إن أجواء الأغنية المبهجة واللذيذة خلتها قريبة من قلوب المستمعين.

الأغنية دي قدرت تسيب بصمة خاصة جداً، لأنها ارتبطت بذكريات جيل التسعينيات وبقت واحدة من الأغاني الأيقونية اللي الناس لسه بتفتكرها وبتتفاعل معاها رغم السنين الطويلة اللي مرت على طرحها. حسام شايف إن استمرار النجاح ده بيثبت إن الأعمال اللي فيها بهجة وبساطة هي اللي بتعيش مع الجمهور وبتفضل محفورة في الذاكرة مهما فات وقت.

ألبوم «حالتي النفسية» والرجوع للغناء

بعيداً عن نوستالجيا التسعينيات، حسام حسني بيجهز لخطوة جديدة في مشواره الغنائي. هو حالياً بيحضر لألبوم جديد اختار له اسم «حالتي النفسية»، والألبوم ده هيكون مكون من 10 أغنيات.

الهدف من الألبوم إنه يقدم حالة موسيقية جديدة من خلال مجموعة متنوعة من الأغاني، ودي خطوة بتعكس رغبته في الرجوع للساحة الغنائية بأعمال جديدة تجمعه بجمهوره اللي لسه محتفظ بأغانيه القديمة وبيتفاعل معاها. الألبوم ده جزء من نشاط فني مكثف بيستعد حسام لتقديمه الفترة اللي جاية، ومش بس غناء، ده كمان بيجهز لتجربة درامية.

«يوميات مطرب مشهور».. التمثيل خارج الصندوق

حسام قرر يدخل منطقة التمثيل بمسلسل جديد اسمه «يوميات مطرب مشهور». المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وبينتمي لنوعية أعمال الـ «أوف سيزون»، يعني مخصص للعرض بعد ما يخلص موسم دراما رمضان، عشان ينافس في وقت بعيد عن زحمة الموسم الرمضاني.

بالنسبة للتنفيذ، من المقرر إن التصوير يبدأ في شهر نوفمبر 2026، وفريق العمل حالياً بيجهز كل حاجة لبدء تنفيذ المسلسل في الفترة اللي جاية، عشان يبدأ التصوير والتجهيز للعرض حسب الخطة المحددة.

يا ترى «حالتي النفسية» هتكون حالة مبهجة زي «كل البنات بتحبك» ولا هنروح لسكة تانية خالص؟