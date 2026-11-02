إليسا وأحمد المالكي في تعاون درامي جديد

ترفيه

إليسا وأحمد المالكي قرروا يكسروا الروتين بتعاون فني لأول مرة في أغنية بعنوان «ماتلاقيناش»، والمقرر تنزل يوم 5 نوفمبر الجاي على كل منصات الموسيقى في الوطن العربي، وتكون جزء من أغاني ألبومها الجديد.

أحمد المالكي أكد إن الأغنية دي من ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد أمين. وبالنسبة لمود الأغنية، فهي بتنتمي للون الدرامي، وده الملعب اللي إليسا دايماً بتعرف تلعب فيه وتوصل إحساسها الخاص، فغالباً هنكون قدام جرعة نكد شيك كالعادة.

التعاون ده مش مجرد أغنية، ده أول لقاء فني بين الشاعر وإليسا، والجمهور مستني يشوف الكيميا بينهم هتكون عاملة إزاي، خصوصاً مع حالة الترقب لأحدث أعمال النجمة اللبنانية.

المالكي مش جديد على التعامل مع النجوم الكبار، لأنه اشتغل قبل كده مع عمرو دياب، وتامر عاشور، وتامر حسني، وهيفاء وهبي. ده غير إنه قدم مؤخراً أوبريت «مصر دي التاريخ» بالتعاون مع الملحن مدين والموزع يحيى يوسف، وغناها مجموعة من الفنانين زي محمد فؤاد، وحمادة هلال، وأحمد جمال، وفيروز، وأنوشكا، وكان ده في الندوة التثقيفية الـ 44 للقوات المسلحة «وطن الأبطال» بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر.