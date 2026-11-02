نجوم الفن نوروا ريد كاربت افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ترفيه

شهد حفل افتتاح الدورة 11 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حضور لافت لنجوم الفن على الريد كاربت، في حدث برئاسة الفنان مازن الغرباوي.

إلهام شاهين، الرئيس الشرفي للمهرجان، كانت من أبرز الحضور، بجانب الفنانة القديرة سهير المرشدي اللي الدورة دي تحمل اسمها تقديرًا لمسيرتها في المسرح والدراما المصرية. وشاركت في الحفل مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد بدير، رياض الخولي، أشرف عبد الباقي، ومحمد الصاوي.

الحفل ضم كمان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وكلوديا حنا ومروة عبد المنعم. ومن سلطنة عُمان حضر الفنان والمخرج عدي الشنفري، والأستاذ عمار بن عوبد غواص رئيس مهرجان ظفار الدولي للمسرح، والفنان أحمد الرواس مدير مهرجان ظفار الدولي للمسرح.

التواجد الدولي كان قوي برضه، بوجود المخرج قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، والفنانة ديانا لازار من رومانيا اللي تم تكريمها كشخصية دولية. ومن لبنان حضرت الفنانة سمر جميل اللي قدمت حفل الافتتاح، وشاركت أيضًا الفنانة هيا فيصل من الكويت، وحنا سينكافيتس من بيلاروسيا، والفنان أحميدة عياشي من الجزائر.

المهرجان بيقام برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف. وده تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

المهرجان حصل على دعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، وبطبيعة الحال فيه رعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان. ومن الناحية الإدارية، المخرج مازن الغرباوي هو مؤسس المهرجان ورئيسه، والدكتورة إنجي البستاوي هي المدير العام.

تفتكروا مين أكتر فنان لبسه كان "في الجول" على الريد كاربت المرة دي؟