رانيا يوسف وأحمد خالد صالح في «جثة حية».. تجميعة نجوم تحمسنا!

ترفيه

المخرج والمنتج مجدي الهواري قرر يشوقنا ونزل على حسابه في «إنستجرام» تفاصيل عمله الدرامي الجديد «جثة حية»، ونشر صور من الكواليس وقائمة الأبطال اللي هيشاركوا في الحكاية.

العمل ده هيجمع توليفة قوية جداً من النجوم، لأن البطولة هتكون من نصيب رانيا يوسف، وأحمد خالد صالح، وأحمد مجدي، وثراء جبيل. أما الكتابة فمن توقيع المؤلف عمرو محمود ياسين، والإخراج هيكون لمس حسام علي.

عشان نكون في الصورة، حكاية «جثة حية» هي الخامسة في مسلسل «القصة الكاملة»، بعد حكايات «لعبة جهنم» و«ما لم يحك عن بني مزار» و«جريمة في الزمالك» و«حب مسموم» التي انتهى نور النبوي مؤخراً من تصويرها تمهيداً لعرضها قريباً على منصة شاهد.

وبالحديث عن «حب مسموم»، فهي الحكاية الرابعة في السلسلة، وبتحكي عن شاب من منطقة شعبية في الإسكندرية بيحب بنت بتغير حياته، والعمل ده كان اسمه في الأول «جنة إبليس». بطولة الحكاية دي كانت من نصيب نور النبوي وباسم سمرة وفاتن سعيد وفدوى عابد، تأليف مها الوزير وإخراج أحمد عادل سلامة وإنتاج مجدي الهواري.

أما حكاية «لعبة جهنم»، فدي كانت من إنتاج مجدي الهواري برضه ومستوحاة من برنامج سامح سند، وكتبت المعالجة والسيناريو نجلاء الحديني وأخرجها إسلام خيري، وشارك في بطولتها محمد فراج مع عمر رزيق وكريمة منصور وياسر عزت وراندا إبراهيم ويحيي أحمد باهر النويهي.