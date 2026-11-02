درة تكتسح وتكسب جائزة أفضل ممثلة في "الأفضل عربيًا 2026"

ترفيه

درة حصدت جائزة أفضل ممثلة باختيار الجمهور في حفل "الأفضل عربيًا 2026"، وده تقديراً لدورها في مسلسل علي كلاي اللي عرض في رمضان 2026. درة لعبت شخصية "ميادة الديناري" قدام أحمد العوضي، وقدرت تخطف الأنظار وتعمل تفاعل كبير مع المشاهدين.

الجائزة دي جاية ضمن الدورة الرابعة من الحفل اللي بيتنظم تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة. المخرج محمد كرم، رئيس الحفل، أكد إن اختيار درة جه بناءً على تصويت الجمهور، وده بيثبت إن الناس حبت الأداء اللي قدمته في المسلسل.

وبالنسبة للتفاصيل، حفل توزيع الجوائز هيكون يوم 4 ديسمبر، وهيكون فيه تجمع لنخبة من نجوم الفن والإعلام من مصر وكل الدول العربية. المسلسل نفسه كان بطولة أحمد العوضي مع مجموعة كبيرة من النجوم زي محمود البزاوي، انتصار، محمد ثروت، وريم سامي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

دي مش أول مرة درة تكسب عن شخصية ميادة الديناري؛ لأنها قبل كده أخدت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية 2026، وجائزة التميز والإبداع في حفل "دير جيست".