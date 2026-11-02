طه دسوقي راجع لرمضان 2027 بمسلسل «التوهة»

ترفيه

طه دسوقي قرر يرجع يظهر في رمضان 2027 بمسلسل جديد اسمه «التوهة»، والمسلسل من نوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة. طه بيخطط يقدم في التجربة دي شخصية مختلفة عن اللي شفناها قبل كده، عشان يضيف لنجاحاته اللي حققها في أعماله اللي فاتت وقدرت تثبت وجوده عند الناس.

المخرج تامر عيسى هو المرشح حالياً عشان يمسك إخراج العمل، والمسلسل بيجمع طه مع المنتج محمد مشيش في تعاون درامي جديد. الفترة اللي جاية هي اللي هنعرف فيها مين باقي الأبطال اللي هيشاركوا في البطولة، وطبعاً تفاصيل القصة والشخصيات هتكشف أول ما التعاقدات النهائية تخلص، وبعدها يبدأ التصوير والتحضيرات عشان يلحقوا ميعاد العرض في رمضان 2027.

طه لسه مكمل في تنويع خطواته بين السينما والدراما، وده بعد ما لفت الأنظار في كذا تجربة، منها مسلسل «ولاد الشمس» اللي شارك في بطولته مع أحمد مالك وعمل فيه حالة مميزة.

يا ترى الشخصية «المختلفة» دي هتكون كوميدية ولا داخلين على دراما تقيلة؟