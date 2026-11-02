سالي شاهين فتحت ملفات سحر رامي وحكاية حبها مع حسين الإمام

ترفيه

سحر رامي كانت محور كلام الإعلامية سالي شاهين في برنامج «ست ستات» على قناة DMC، والتركيز كان على أدوارها الأخيرة اللي قدمت فيها شخصية الزوجة المخلصة حتى بعد وفاة زوجها، والحما الطيبة اللي كل همها مصلحة ابنها وسعادته.

سالي شاهين أشارت إن شخصية «ميرفت» اللي لعبتها سحر رامي في مسلسل «اتنين غيرنا» ما كانتش مجرد تمثيل، لكنها عكست جزء من واقع سحر رامي الحقيقي بعيداً عن الكاميرات وأضواء الشهرة.

اللقاء ما وقفش عند التمثيل، لكن سالي شاهين دخلت في التفاصيل الشخصية والعاطفية، وسألت عن كواليس ارتباط سحر رامي بالفنان الراحل حسين الإمام وأسباب جوازهم، وقصة الحب اللي بدأت لما حسين الإمام أعجب بسحر رامي بعد ما شافها في واحد من الإعلانات.

يا ترى مين فينا لسه بيصدق إن الحما ممكن تكون طيبة كده في الحقيقة ولا ده تمثيل بس؟