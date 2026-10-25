تكريم "الجنود المجهولين" في افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

ترفيه

بدأت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، اللي بيترأسه الدكتور أشرف زكي. البداية كانت لفتة حلوة أوي في حفل الافتتاح، لما المهرجان قرر يكرم ثمانية فنانين سابوا بصمة حقيقية في الفن المصري، وبالذات إن معظم مسيرتهم كانت قائمة على الأدوار المساعدة اللي بتسند العمل بس مش دايما بتاخد حقها في الضوء.

القائمة ضمت أسماء كبيرة، وعلى رأسهم الفنانة عائشة الكيلاني اللي ظهرت لأول مرة بعد غياب سنين، ومعاها الفنانين يوسف رجائي، وسعيد الصالح، وعلاء زينهم. وكمان كملت قائمة المكرمين كل من نعيمة الصغير، وأحمد عقل، ويوسف عيد، ومحمد الشرقاوي.

وعشان التكريم يكمل، شارك مجموعة من النجوم في تقديم المكرمين عن طريق كلمات مصورة استرجعوا فيها مواقف جمعتهم بيهم. اللي شاركوا كانوا إسعاد يونس، ويسرا، وشريف منير، وهشام ماجد، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، وشيماء سيف. وكان فيه كمان مشاركة صوتية مميزة من الفنان يحيى الفخراني.

بصراحة، حركات التكريم دي هي اللي بتعرفنا قيمة الفنانين اللي بنحبهم في الأدوار الجانبية، وبتحسسهم إن تعبهم مضعش. يا ترى مين تاني من "الجنود المجهولين" في الدراما والمسرح يستاهل تكريم زي ده؟