نجوى إبراهيم بتهاجم لبس الفنانات: اقري العقد وقولي لأ

ترفيه

الإعلامية نجوى إبراهيم مسبتش حد في حاله، وشنّت هجوم شرس على إطلالات بعض الفنانات المصريات في المسلسلات والمهرجانات السينمائية. نجوى شافت إن الملابس دي مش مناسبة للمكان، وقالت بصراحة إن مش صح الواحد يلبس لبس البحر في مكان العمل.

نجوى وجهت رسالة مباشرة للفنانات بضرورة التمسك بقناعاتهم الشخصية وهما بيختاروا لبسهم، ونصحتهم بوضوح: "اقري العقد، لو قالك البسي كده واقلعي كده قولي لأ، أنتم في مهن غير حرة ولستم أحرارًا". وأكدت إن الفنانة لازم تكون واعية بالشروط اللي بتوافق عليها في العقود، وماتتعاملش مع طلبات العمل كأنها أوامر مفيش فيها نقاش.

وكملت نجوى كلامها عن مكانة المرأة، وأكدت أن المرأة أقيم شيء في الدنيا لأنها مصدر الحياة، وطلبت من الفنانات يراعوا صورتهم قدام ولادهم عشان يكونوا فخورين بيهم. الغريب بقى إنها عبرت عن صدمتها من الأزواج اللي بيبقوا فرحانين بظهور زوجاتهم الإطلالات دي، وقالت إنها خايفة على الشباب الجداد.

بعيداً عن الموضة، نجوى عملت حالة جدل تانية بتصريحاتها في برنامج "بيت العز" على إذاعة "نجوم إف إم"، لما اتكلمت عن فوائد الزواج الثاني للزوجة الأولى، وقالت إن الجواز التاني ممكن يكون أحسن للطرفين من إنه ما يحصلش، وممكن يحسن علاقة الزوجة الأولى بجوزها. وسخرت من تفكير بعض الشباب اللي بيقنعوا زوجاتهم إنهم اتجوزوا تاني عشان "يفهم مشاعرهم" أو عشان يبقوا أعقل.

أما عن أخبارها الشخصية، نجوى كشفت إنها بتعمل جلسات علاج طبيعي بعد إصابة في ركبتها بسبب وقوعها وهي في الولايات المتحدة، وأوضحت إن الموضوع ملوش علاقة بحادث سير زي ما البعض تداول، وإن الإجهاد اللي حست بيه كان بسبب ممارستها لتمارين زيادة في البيت بعد الجلسات.