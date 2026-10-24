حسن عبد الفتاح عن رمضان 2027: لسه مفيش حاجة جت

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كشف حسن عبد الفتاح إنه لسه مفيش أي عروض وصلتله للمشاركة في دراما رمضان 2027. الفنان أكد إنه لحد دلوقتي مفيش حد تواصل معاه ولا اتعرض عليه أي سيناريو للموسم ده، وإنه مش بيشارك في أي أعمال فنية في الفترة دي، ومستني بس السيناريو المناسب اللي يخليه يرجع للشاشة في رمضان الجاي.

بس ده مش معناه إنه مختفي تماماً، لأننا هنشوفه في مسلسل "عمرة رمضان" اللي بيقوم ببطولته صبري فواز، والمفروض ينزل في موسم "الأوف سيزون". حسن حكى تفاصيل دوره وقال إنه بيقوم بدور صبي في مقهى، ووظيفته الأساسية هي نقل الكلام للفنان علاء زينهم صاحب القهوة عشان يعرف كل اللي بيدور في الحارة.

المسلسل اللي هو في إطار اجتماعي كوميدي وبيركز على الترابط والتكاتف وقضايا الحياة اليومية، بيتكون من 10 حلقات وهيتعرض على إحدى المنصات الرقمية. العمل ده بيجمع شلة نجوم كبيرة، منهم صبري فواز، رانيا فريد شوقي، محسن محيي الدين، شريف الدسوقي، ميرنا وليد، نورهان شعيب، ألفت عمر، أشرف طلبة، أمير صلاح الدين، أحمد منير، علاء زينهم، مصطفى شوقي، وإسلام الزير، بجانب مجموعة من الفنانين الشباب. والمسلسل من تأليف محمد عبد السلام وإخراج محمد خضري وإنتاج علاء الزير.