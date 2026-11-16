ترفيه

منال سلامة خلصت تصوير مسلسلها الجديد «أنا أنت أنت مش أنا»، وبتقول إنها سعيدة جداً بالنتيجة لأن العمل ده تجربة فنية مختلفة ومميزة. المسلسل مش مجرد دراما عادية، لكنه بيفتح كلام في موضوعات معاصرة ليها علاقة بالتطور التكنولوجي وعالم الميتافيرس، وده بيخليه يواكب العصر والتغيرات اللي العالم كله بيشوفها دلوقتي.

جنون الميتافيرس في الدراما

في كلامها، منال أكدت إن الفكرة اللي بيقوم عليها المسلسل غير تقليدية ومختلفة، وبتركز بشكل أساسي على عالم الميتافيرس. وبما إن التطور التكنولوجي بقى سريع جداً في الفترة الحالية، فالموضوع ده بقى شاغل اهتمام ناس كتير،

بالنسبة لمنال، المسلسل ده يمثل تجربة مميزة لأن المعالجة الدرامية اللي اتقدمت مختلفة وبتطرح فكرة جديدة بتواكب الزمن. وعشان كده هي حالياً في حالة حماس شديد عشان العمل يتعرض، ومستنية تشوف رد فعل الجمهور أول ما ينزل.

منال شايفة إن تفاعل المشاهدين مع أحداث المسلسل والشخصيات اللي بيقدمها الأبطال هو أهم حاجة لأي فنان، وخصوصاً لما يكون العمل مبني على فكرة جديدة وتجربة مختلفة تهدف لتقديم محتوى يلفت الانتباه ويثير اهتمام الناس.

كمان وضحت إن دخول الأعمال الدرامية في القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا والتطورات الحديثة بقى أمر ضروري ومهم، خصوصاً مع التغيرات السريعة اللي بتحصل في المجتمع. النقطة دي هي اللي بتدي مسلسل «أنا أنت أنت مش أنا» خصوصية تخليه من الأعمال اللي من المتوقع إن الجمهور يهتم بيها جداً عند العرض.

تقدير لتراث السينما في مهرجان القاهرة

بعيداً عن الميتافيرس والتكنولوجيا، منال سلامة اتكلمت عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعبرت عن تقديرها الكبير لفكرة ترميم الأفلام القديمة اللي بيقدمها المهرجان ضمن فعالياته. وشايفة إن الخطوة دي عظيمة وبتحمل قيمة فنية وثقافية كبيرة جداً.

من وجهة نظرها، الاهتمام بترميم الأفلام القديمة وعرضها من تاني هو خطوة أساسية للحفاظ على التراث السينمائي، وبيدي فرصة للأجيال الجديدة إنها تتعرف على الأعمال اللي شكلت جزء مهم من تاريخ السينما مش بس في مصر، لكن في الوطن العربي والعالم كله.

منال وصفت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بأنه مهرجان عريق وعالمي وله تاريخ طويل ومميز في دعم الفن السابع والاحتفاء بكل صناع السينما والأعمال السينمائية المختلفة، وأكدت إن عراقته ومكانته الدولية بتخليه واحد من أهم الأحداث السينمائية.

وأكدت إن استمرار المهرجان في الاهتمام بالسينما وتاريخها، وفي نفس الوقت احتفاله بالأعمال الحديثة، بيعكس الدور المهم اللي بتقوم بيه المهرجانات السينمائية في الحفاظ على الهوية الفنية والثقافية.

منال سلامة دلوقتي في انتظار عرض مسلسلها «أنا أنت أنت مش أنا» خلال الفترة المقبلة، ومتحمسة جداً تعرف رأيكم في التجربة المعاصرة دي اللي بتحاول تترجم تطورات العالم في شكل درامي.