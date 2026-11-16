ترفيه

بدأت فعاليات الدورة الـ62 من «صالون القاهرة» يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية. الدورة دي كانت استثنائية لأنها تخصصت بالكامل في فن النحت، وجمعت أكتر من 140 فنانًا من مختلف الأجيال، ما بين رواد الحركة التشكيلية وفنانين من جيل الوسط والشباب، عشان يعرضوا إبداعاتهم بخامات ومدارس فنية متنوعة.

قبل الافتتاح، شارك الفنان الدكتور أشرف رضا جمهوره على فيسبوك بصور لبعض الأعمال النحتية اللي كانت مقررة للعرض في الحفل، عشان يدينا لمحة عن تنوع التجارب والخامات اللي موجودة في الدورة دي. الصالون هدفه الأساسي هو الاحتفاء بفن النحت المصري وإبراز الرؤى المختلفة اللي بتقدمها الأجيال المتعددة.

المعرض ده تنظيم جمعية محبي الفنون الجميلة برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، وبالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد. أما الإدارة الفنية فكانت بقيادة الفنان الدكتور عصام درويش كقوميسير عام للصالون، ومعاه مساعديه الفنانين شريف عبد البديع، والدكتورة سيدة خليل، ومحمد صبري.

اللجنة المنظمة ضمت كمان الفنانة والناقدة سوزان شكري والفنان عبد المنعم عبد السميع، بالإضافة لفريق عمل قصر الفنون اللي كان بيقوده الناقد محمد إبراهيم. الشعار «تاركًا أثرًا» مكنش مجرد اسم، لكنه إشارة للبصمة الإبداعية اللي بيسيبها الفنانين في تاريخ الفن المصري.

يا ترى مين فيكم راح يتفرج على التماثيل ويقولنا إيه أكتر عمل لفت نظره؟