ترفيه

إلهام الفضالة أعلنت إنها هتكون موجودة في الموسم الرمضاني الجاي بمسلسل درامي جديد اسمه «خيانة مؤجلة». ومن الاسم كده، واضح إننا داخلين على كمية دراما ومشاكل من اللي بنحبها، خصوصاً إن العمل بيجمع مجموعة من النجوم زي شهاب جوهر، ومحمد الدحام، ومريم القلاف، وشيماء علي، ومحمد الدوسري، وغرور صفر، وفاضل جوهر.

المسلسل من إخراج محمد دحام الشمري، وتأليف مريم القلاف. وبالرغم من إنهم لسه مأكدوش تفاصيل القصة ولا طبيعة الشخصيات، بس التوقعات بتقول إن الحكاية هتلف حول أسرار عاطفية وصراعات متأجلة بتظهر واحدة ورا التانية، وبتحط الأبطال في اختبارات صعبة. يا ترى الخيانة هتكون فعلًا مؤجلة ولا هتنفجر في وش الكل من أول حلقة؟

ده بعد ما كانت إلهام موجودة في رمضان اللي فات في مسلسل «غلط بنات»، اللي عمل ضجة وانتشار كبير وقت عرضه. المسلسل ده كان في إطار اجتماعي كله توتر، وبيركز على إزاي غلطة صغيرة ممكن تشقلب حال أسرة كاملة، وإلى جانب إلهام الفضالة وجمال الردهان، ضم العمل عبدالله يهمن، وجنى الفيلكاوي، وشهد سلمان، وسمية العبدان، وفي الشرقاوي، وحسين الحداد، وعبدالله الطراروة، وحصة النبهان، وشملان العميري.

إحنا بنحب المسلسلات اللي فيها أسرار وكشف مستور، فـ «خيانة مؤجلة» شكله هيكون وجبة دسمة للناس اللي بتعشق الدراما الخليجية. تفتكروا مين اللي هيخون مين في المسلسل ده؟