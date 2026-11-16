ترفيه

الفنانة سلوى عثمان أعلنت انضمامها لمسلسل "أبو الدهب" اللي بيقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، والمشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

سلوى أكدت إنها هتبدأ تصوير مشاهدها في المسلسل قريب، وده بعد ما كانت موجودة بقوة في موسم رمضان اللي فات في عملين؛ مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" مع ياسر جلال، ومسلسل "أب ولكن" مع محمد فراج.

وعشان نكون فاكرين، مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" كان كوميدي اجتماعي عن رجل أعمال غني متعود كل طلباته تتنفذ، بس بيخسر ثروته كلها وبيدخل في مواقف مضحكة ومشاكل كتير، وخصوصاً لما بيقرر يتجوز بنت شعبية عشان ينقذ نفسه من الوضع ده.

المسلسل ده كان فيه شلة نجوم زي ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، أيتن عامر، وهدى الإتربي، وكان من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

بصراحة سلوى عثمان بقت موجودة في كل حتة في رمضان، تفتكروا دورها في "أبو الدهب" هيكون مختلف عن اللي شفناه قبل كده؟