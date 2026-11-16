ترفيه

عمرو سعد بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد «تمكين»، اللي ناوي يدخل بيه سباق دراما رمضان 2027. التصوير بدأ بدري ضمن الاستعدادات للموسم الرمضاني المقبل، والعمل بيجمع مجموعة من نجوم الدراما المصرية في تجربة المفروض تكون مختلفة في أحداثها وشخصياتها.

أكبر مفاجأة في المسلسل هي تحول عمرو سعد عن الأدوار الشعبية اللي الجمهور اتعود عليها، عشان يقدم المرة دي شخصية ضابط شرطة، ومن المتوقع إن الشخصية دي تتيح له مساحة يقدم فيها أداء مختلف.

ومن ناحية تانية، ياسمين صبري داخلة تجربة درامية جديدة ومختلفة عن أدوارها اللي فاتت، لأنها هتظهر بالحجاب ضمن أحداث المسلسل، ولسه مفيش تفاصيل معلنة عن طبيعة شخصيتها أو علاقتها بباقي الأبطال.

العمل ده بيجمع عمرو سعد وياسمين صبري تحت قيادة المخرج محمد سامي، وبإنتاج تامر مرسي من خلال شركة سينرجي. وبالنسبة لفريق التمثيل، فالمسلسل بيضم كمان كمال أبو رية، وخالد الصاوي، وإدوارد، وأحمد زاهر، مع مجموعة تانية من الفنانين.

يا ترى تيك أوفر «الضابط» لعمرو سعد هيشتغل ولا هنفتقد الشخصيات الشعبية بتاعته؟