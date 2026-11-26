ترفيه

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عقد اجتماع مع الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة، والمخرج الدكتور محمد لطفي مستشار الدراما الإذاعية والرئيس السابق للإذاعة، عشان يناقشوا ترتيبات دراما رمضان لعام 2027.

الاجتماع كان مركز على خريطة الدراما الإذاعية في الشهر الفضيل، والإنتاجات الجديدة اللي هتتقدم. وبصراحة، الحركة دي بتقول إن في شغل تقيل بيتحضر من بدري، خصوصاً إن في عدد من كبار النجوم هيشاركوا في دراما الإذاعة الرمضانية الجاية.

يا ترى مين من النجوم اللي بنحبهم هيكون موجود السنة دي في الإذاعة؟