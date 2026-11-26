ترفيه

ملامح الشخصية اللي بيقدمها في مسلسل "المداح 7" بتتغير من جزء للتاني على حسب تطور الأحداث والشخصيات. الفنان صبحي خليل أكد إنه مش هيقدر يكشف تفاصيل دوره في الوقت الحالي، عشان يفضل عنصر المفاجأة موجود للمشاهدين وقت العرض.

وبالنسبة للشغل مع حمادة هلال، صبحي خليل أشاد بشخصيته بعيداً عن التمثيل والتصوير، ووصف التعامل معاه بالهدوء والبساطة، وده اللي خلى التجربة مريحة بالنسبة له. وأضاف إن العلاقة اللي بتجمعه بحمادة هلال فيها ود وتفاهم، وده انعكس بشكل إيجابي على أجواء التعاون بينهم في العمل.

أما عن المسلسل، حمادة هلال مكمل في شخصية "صابر المداح" اللي الناس ارتبطت بيها، والجزء الجديد فيه تطورات في مسار الشخصية. صابر لسه في مواجهات مع قوى الشر، وبالتحديد مع "سميح الجلاد" و"هايم" و"مليكة"، وكل ده في إطار درامي مليان تشويق وصراعات ومواجهات جديدة فيها مفاجآت كتير.

مسلسل المداح 7 هيتعرض على شاشة mbc، وبيشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، تامر شلتوت، علاء مرسي، طارق النهري، مفيد عاشور، صبحي خليل، حمزة العيلي، هلا السعيد، صفاء جلال، فاتن سعيد، عمرو عبدالعزيز، خالد نور، وأيمن عزب.

تفتكروا صابر المداح هيقدر يخلص على قوى الشر المرة دي ولا الصدمات هتزيد؟