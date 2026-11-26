ترفيه

عماد حمدي، اللي اتولد 25 نوفمبر 1909 في صعيد مصر، مكنش طريقه للنجومية مفروش بالورد. البداية كانت في مدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا، وهناك بدأ يعشق التمثيل في فرقة المدرسة تحت إشراف عبد الوارث عسر، وحتى إنه قدم دور في مسرحية «الملك لير».

بعد ما خلص كلية التجارة، اشتغل «باشكاتب» في وزارة الصحة بمستشفى الأطفال بالمنيرة، بس حبه للفن خلاه يوافق فوراً لما جاتله فرصة يشتغل وكيل حسابات في استوديو مصر، عشان بس يكون قريب من النجوم اللي بيشوف صورهم في المجلات. وفي الوقت ده، كان المخرج حسن الإمام مجرد مساعد عامل كلاكيت باليومية، وكان بيستلم يوميته من محمد أفندي، اللي هو عماد حمدي.

عماد حمدي مفضلش يتفرج من بعيد، وقدر يقنع المسؤولين في الاستوديو إنه يمثل، وبدأ بأفلام دعاية وإعلانات قصيرة وصلت لـ 30 فيلم عن الأسبرين والسبانخ وشاي الشيخ الشريب. النقلة الحقيقية حصلت لما قابله المخرج كامل التلمساني بالصدفة في مكتب قاسم وجدي، واختاره بطل لفيلمه الأول «السوق السوداء».

من هنا انطلقت رحلته اللي استمرت أكتر من نصف قرن، وبقى «فتى الشاشة الأول» لمدة تزيد عن عشرين عاماً. تميز بأدواره الرومانسية ودور «الدونجوان»، وبعد عن أدوار الشر تماماً. قدم أكتر من 70 فيلم، بدأت بـ «السوق السوداء» وانتهت بـ «سواق الأتوبيس»، ومن أشهر أعماله «بين الأطلال»، «أبي فوق الشجرة»، و«ثرثرة فوق النيل». وكمان شارك في أعمال درامية زي «عيلة الدوغري» و«سليمان الحلبي».

حياة عماد حمدي الشخصية كانت درامية زي أفلامه؛ اتجوز أربع مرات: الراقصة حورية محمد، والممثلة فتحية شريف وأنجب منها ابنه نادر، والفنانة شادية وانتهت العلاقة بالطلاق بسبب غيرته الشديدة عليها، وأخيراً نادية الجندي وأنجب منها ابنه هشام.

النهاية كانت حزينة، لأن الانفصال الأخير خلاه يصاب بالاكتئاب في أواخر حياته، وبعدها تعرض لأزمة قلبية حادة، ورحل عن عالمنا عام 1984 وهو عنده 74 سنة.

يا ترى مين في ممثلي دلوقتي يقدر يملى مكان الدونجوان عماد حمدي؟