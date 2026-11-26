ترفيه

رباب ممتاز داخلة تجربة درامية جديدة في مسلسل "النداهة"، والمسلسل ده واخد سكة الإثارة والرعب. رباب وصفت دورها بأنه خطوة مهمة ومتميزة في مشوارها الفني، وبتقدم فيه شخصية رئيسية، وهي شخصية صعيدية بتظهر من غير مكياج، زي ما عملت قبل كده في مسلسل "عين سحرية" في رمضان اللي فات.

في "النداهة"، رباب هتلعب دور "حورية"، زوجة الفنان محمد عبد العظيم، وهتكون "ضرة" الفنانة سما إبراهيم. المسلسل هيتعرض ضمن موسم "الأوف سيزون" على قناة MBC مصر. وبالنسبة للي بيسألوا عن الكاست، فالمسلسل بطولة أحمد حاتم، وآية سماحة، ومحمود عبد المغني، وسما إبراهيم، ومحمد عبد العظيم، وانتصار، وأحمد فهيم، وناهد السباعي، وفدوى عابد، وفتوح أحمد، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد يحيى، وبإشراف عام على الإخراج من أحمد سمير فرج.

وعلى صعيد آخر، انتهت رباب من تصوير دورها في مسلسل "محمود الطيار"، وهو عمل اجتماعي يجمع بين الكوميديا اللايت والتشويق، وتقدم فيه دور الزوجة الثانية للفنان محمود البزاوي، بينما تقدم الفنانة انتصار دور زوجته الأولى. المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة الصباح.