ترفيه

رانيا يوسف شافت إن الجدل اللي حصل الفترة اللي فاتت بين محمد رمضان وأحمد العوضي بسبب المنافسة الفنية هو في الحقيقة «دعاية كويسة للمسلسلين»، وبكده الموضوع بيخلي الجمهور يهتم أكتر إنه يتابع العملين، وفي الآخر المشاهد هو اللي هيكون الحكم النهائي.

في تصريحات تلفزيونية، رانيا أكدت إن المنافسة دي تصب في مصلحة العملين، ووضحت إنها بتفضل تبعد عن النقاشات دي وتتفرج من بعيد زي أي حد، لأن التنافس بين الفنانين شيء طبيعي جداً، خصوصاً مع وجود السوشيال ميديا، طالما المنافسة دي «شريفة».

أما عن شغلها، فرانيا اتكلمت عن مسلسل «سلطان الديب» وأشادت بتنوع أحداثه وشخصياته وجودة الكتابة في السيناريو، وأكدت إن كل حلقة فيها تطورات كتير. وكمان لمحت إن شخصيتها في العمل ممكن تفاجئ الجمهور، وضحت إنها مش شرط تكون شريرة، لكن ده بيعتمد على مجريات الأحداث.

مسلسل «سلطان الديب» بيجمع في بطولته أحمد العوضي، ورانيا يوسف، ويارا السكري، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وهدى الإتربي، ومحمود البزاوي، وأحمد عزمي، وعمر الشناوي، وخالد محمود، ومعتز هشام، ولجين خليفة، والطفلة جوليا صبري، ومحمد علي رزق. والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.