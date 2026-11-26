ترفيه

شركة S Productions نزلت أول ملصقات دعائية لمسلسل "عالم افتراضي"، والبوسترات دي عملت تفاعل كبير جداً بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي أول ما ظهرت، لأنها كشفت الملامح البصرية للعمل وخلت الكل يتساءل عن طبيعة الشخصيات والأحداث اللي هنشوفها.

المسلسل ده مش مجرد دراما عادية، ده بيفتح ملفات معاصرة بتمس حياتنا اليومية، وبالتحديد تأثير العالم الافتراضي والسوشيال ميديا على علاقاتنا الإنسانية وشكل الحياة الأسرية. العمل بيقدم خلطة بتجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق والإثارة، وبيركز بشكل أساسي على الفجوة اللي بين الأجيال، خصوصاً العلاقة بين الآباء وجيل Z، وإزاي التكنولوجيا بتغير سلوكيات الشباب واختياراتهم في الحياة.

بالنسبة لطاقم العمل، المسلسل من بطولة فتحي عبد الوهاب، وبيشارك معاه محمد علاء «جاميكا»، ونهى عابدين، ومغني الراب فليكس، وجودي مسعود، ومالك عماد، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.

أما عن فريق التنفيذ، فالمسلسل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج أحمد خالد، والإنتاج لشركة S Productions للمنتجة سالي والي. العمل بيراهن على موضوع مهم بيجمع بين التكنولوجيا والتحولات الاجتماعية والصراعات الإنسانية، ومن المقرر إنه يتعرض قريب على منصة «يانجو بلاي».

بصراحة، فكرة جيل Z ومشاكل التكنولوجيا دي مادة دسمة جداً، ويا رب المسلسل يخرج من حتة الوعظ التقليدية ويقدمنا حاجة تشبهنا بجد. تفتكروا فتحي عبد الوهاب هيقدر يجسد صراع الأجيال ده صح؟