ترفيه

كندة علوش أعلنت رسمياً رجوعها لسباق رمضان 2027 بمسلسل جديد عنوانه المبدئي "لا تسقط بالتقادم". المسلسل هيكون من نوعية دراما التشويق، ومكون من 15 حلقة، وهتبدأ تصويره قريب.

العمل ده هو التعاون التاني بين كندة والمؤلفين عمرو أبو زيد وأحمد هشام بعد مسلسلهم الأخير "خمسين خمسين"، والمسلسل من إخراج زياد الوشاحي وإنتاج شركة "أرو فيلم برودكشن". ومعاها في البطولة مجموعة من النجوم زي أحمد صفوت، محمود حافظ، محسن محيي الدين، ميريهان حسين، علي الطيب، وبسنت حاتم.

الرجعة دي بتيجي بعد ما غابت كندة عن موسم رمضان اللي فات، وكان آخر ظهور ليها في رمضان 2025 بمسلسل "اخواتي" مع روبي ونيللي كريم وجيهان الشماشرجي. وبالمناسبة، كندة لسه محتفلّة بانتهاء عرض مسلسل "خمسين خمسين" اللي اتعرض خارج رمضان، وكتبت رسالة مؤثرة شكرت فيها كل اللي ساهموا في العمل من ممثلين وفنيين.

بعيد عن الدراما، كندة كشفت في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس عن نظام حياتها الحالي، وقالت إنها بتوازن بين شغلها وأمومتها، وعشان كده بتختار أدوارها بدقة وبتغيب فترات عشان ولادها، لدرجة إنها اعتذرت عن مسلسلات في سوريا لأنها مش مستعدة تبعد عنهم حالياً.

كندة كمان حكت سر عن وزنها أثناء تصوير أحدث أعمالها، وقالت إنها زادت من 18 لـ 20 كيلو ووصلت لأكتر من 80 كيلو، واستغربت من ثقتها في نفسها إنها تظهر بالوزن ده، بس عمرو يوسف كان بيشجعها وبيقولها إن الوزن ده مناسب للشخصية. وبعد التصوير، بدأت رحلة تخسيس استمرت سنة ونص، ورغم إنها تعرضت لانتكاسة صحية زودت وزنها تاني، إلا إنها قدرت توصل لهدفها بطريقة صحية ومن غير جراحات.

تفتكروا دراما التشويق هتليق على كندة في رمضان 2027 ولا كانت هتفضل في الدراما الاجتماعية؟