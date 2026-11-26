ترفيه

شركة «Echo Sounds»، اللي بتدير أعمال الفنان اللبناني فضل شاكر، طلعت عن صمتها عشان تنفي كل الكلام اللي انتشر بخصوص إقامة حفل غنائي له في القاهرة. الشركة أكدت إن المعلومات المتداولة مش دقيقة، خصوصاً الكلام عن شروط معينة حطها شاكر أو المبلغ المالي اللي قيل إنه هيتقاضاه مقابل الحفلة.

إدارة أعمال شاكر عبرت عن استغرابها من استغلال محبة فضل شاكر لجمهوره في مصر للترويج لمعلومات غلط، بس في نفس الوقت أكدوا إن فضل حريص جداً إنه يقابل جمهوره المصري في حفل غنائي في المستقبل. الشركة طلبت من الناس تحري الدقة وما تمشيش ورا أي كلام إلا لو نزل على حساباته الرسمية أو من خلال إدارة أعماله.

يعني من الآخر، مفيش معلومات صحيحة عن شروط أو أجر أو حفلة محددة حالياً، بس الأمل موجود في اللي جاي. يا ترى مين مستني الحفلة دي بجد؟