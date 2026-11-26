ترفيه

شريهان أبو الحسن أكدت في برنامجها «ست ستات» على قناة دي إم سي إن دراسات الأب البديل بتأكد إن «انعدام التقدير» هو أدق مؤشر للطلاق بنسبة بتعدي 90%، لإن الموضوع ده هو اللي بيفتح الباب لأسوأ عدو للجواز وهو الاستهانة بالطرف التاني والسخرية من مجهوده.

وعشان نكون صريحين، الموضوع مش مجرد «كلام حلو»، دي دراسات من جامعة جورجيا الأمريكية أثبتت إن التعبير عن الامتنان والتقدير هو العامل الأساسي لاستمرار أي علاقة زوجية، وده أهم بكتير من مستوى الدخل المادي أو حتى طرق التواصل اللي بنحاول نطورها.

والنقطة المهمة هنا إن لغة التقدير بتختلف بين الراجل والست؛ الست محتاجة إن الراجل يلاحظ تفاصيل يومها والأعباء الذهنية اللي بتشيلها في البيت، ويعبر عن ده بكلمات واضحة ومباشرة. أما الراجل، فمحتاج يحس بالاحترام والثقة في قراراته وقدراته، والاعتراف بمجهوده المادي والعملي.

وخلينا نتفق إن الشعور الداخلي بالتقدير لوحده مش كفاية ولا بيأكل عيش، لازم التعبير عنه يكون يومي بكلمات شكر ومدح في صفات الشريك، والأهم من كده الاعتراف بفضله قدام الأهل والأولاد، لأن ده هو اللي بيضاعف الإحساس بالأمان النفسي وبيخلي العلاقة مستقرة بجد.

تفتكروا مين فينا بيعرف يقول «شكراً» بجد في البيت، ولا الموضوع بقى مجرد واجبات بنأديها؟