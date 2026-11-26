ترفيه

عصام عمر راجع لنا بتجربة سينمائية مختلفة في فيلم «بحر»، اللي بيجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق والأكشن والرومانسية، ومن المتوقع ينزل السينمات في ديسمبر 2026.

الفيلم بيحكي عن شاب مكافح بيواجه البطالة والظروف المعيشية الصعبة، وبيحاول يتخطى أزماته عشان يوصل لحياة أفضل ومستقبل مستقر، وده في إطار درامي بتتشابك فيه المشاعر مع أحداث الإثارة والمواجهات. أحداث الفيلم بتدور في مدينة بورسعيد، وبيشارك في العمل مجموعة من نجوم الفن المصري.

بصراحة، فكرة إن عصام عمر يقدم شخصية بتعاني من صراعات الحياة اليومية وتحديات اقتصادية بتخلينا نتحمس نشوف الفيلم. تفتكروا بورسعيد هتكون إضافة قوية لجو الفيلم؟