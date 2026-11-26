إيه اللي بيحصل لما عرض أزياء وحفلة موسيقية لايف يبقوا عرض واحد؟ ده هو MadWalk، اللي أطلقته MAD TV في أثينا سنة 2011. وفي يوم الإثنين، 23 نوفمبر 2026، رجع الحدث في نسخته الـ16.

الفكرة فريدة من نوعها: كل مصمم أزياء بيشترك مع فنان موسيقي. وفي الوقت اللي بتتعرض فيه المجموعة على ممشى العرض، الفنان بيغني لايف، على نفس المسرح وفي نفس اللحظة. كل دويتو معمول مخصوص لليلة دي بس، مع توزيعات جديدة وميكسات وأغاني بتوزيع مختلف مش هتسمعوها في أي مكان تاني.

النهاردة، MadWalk هو أكبر ليلة للموضة والموسيقى في اليونان: صالة كاملة العدد، وهي صالة Tae Kwon Do المغطاة في أثينا؛ وسهرة تليفزيونية خاصة على مستوى الدولة؛ وتجارب أداء مفتوحة لعارضي الأزياء اتقدم ليها أكتر من 3,500 شخص.

شعار السنة دي كان «كلنا مصنوعون من النجوم» («We are all made of stars»).

ومن أبرز لقطات الليلة كان فستان LEGO Daisy Dress: فستان كوتور اتصنع من 12,000 قطعة LEGO، وفيه 790 وردة متركبة يدويًا واحدة واحدة. الفستان صممته Nora Sarman بالتعاون مع Balázs Doczy المعتمد من LEGO، واتعرض في اليونان حصرًا في MadWalk، ولبسته مقدمة الحفل Vicky Kaya.

بريق هوليوود القديمة ظهر مع ميكس لايف لأغاني Beyoncé: انضمت المغنية LILA لأغاني Beyoncé مع أغنية «Prisencolinensinainciusol» لـ Adriano Celentano، مع عرض مجموعة Celia Kritharioti المليانة بالشراشيب والريش وورد الأورجانزا.

أما الختام فكان من نصيب نجمة Eurovision الفنانة Eleni Foureira، قبل ما تغرق الصالة بالكامل تحت شلال من أوراق الكونفيتي الاحتفالية.

MadWalk. ملتقى الموضة بالموسيقى.