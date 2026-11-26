ترفيه

ميشيل ميلاد قرر يحكي كل اللي حصل في كواليس فيلم «ليلة باظت خالص»، وبصراحة الموضوع مكنش سهل. في تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص للفيلم، اعترف ميلاد إن التصوير كان مرهق جداً لأن أغلب المشاهد كانت في مواقع خارجية وفي شوارع مختلفة، وطبعاً الزحمة وتغيير الظروف في الشارع خلى التجربة صعبة في أوقات كتير.

ميشيل كشف إن التعامل مع الحيوانات كان تحدي إضافي، لدرجة إن في قرد خدشه وهو بيصور، وبكل بساطة قال بهزار إنه مش عايز يفتكر الموقف ده تاني أبداً.

بعيداً عن «خناقة» القرد، ميشيل عبر عن سعادته الكبيرة بالتجربة الفنية دي وبالتعاون مع أحمد مالك. وأكد إن فريق العمل كله كان مهتم جداً إنهم يستمتعوا بأجواء التصوير، عشان يكونوا مؤمنين إن السعادة دي هي اللي هتوصل للجمهور وتنعكس على الشاشة وهم بيتفرجوا على العمل.

ومش بس السينما، ميشيل ميلاد مجهز مفاجأة تانية، لأنه بيستعد حالياً لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل هيقدمه في الفترة اللي جاية.