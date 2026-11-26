ترفيه

حكيم خلص تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم «المصيف» والأغنية دي من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة. المخرج سليم العدوي هو اللي اختار حكيم بالاسم عشان يغنيها، عشان يشوفه الخيار الأنسب بسبب صوته القوي وحضوره وخفة دمه، وقدرته إنه يقدم إيقاعات راقصة تليق بجو الصيف والبهجة.

التعاون ده بيجمع حكيم بمصطفى حدوتة، اللي بقى اسم تقيل في صناعة الأغاني في الوطن العربي وشغله دايماً بيتصدر التريندات وقوائم الاستماع مع نجوم زي عمرو دياب وتامر حسني ونانسي عجرم وأحمد سعد، خصوصاً في أغاني الصيف.

الأغنية مش هتكون مجرد تراك، دي هتتصور فيديو كليب وهتكون جزء من السياق الدرامي لأحداث الفيلم، لأن المخرج سليم العدوي مقتنع إن الموسيقى والغناء أساسيين عشان يعمقوا الحالة الفنية ويوصلوا للجمهور أكتر. أما اسم الأغنية وباقي تفاصيلها، فدي لسه هتتعرف الفترة اللي جاية.

فيلم «المصيف» هو أول تجربة سينمائية روائية لسليم العدوي تأليفاً وإخراجاً، وأحداثه بتدور في إطار اجتماعي داخل منتجع في الساحل الشمالي، وبتحكي قصص متشابكة لشخصيات من طبقات وخلفيات مختلفة والصراعات اللي بينهم. والفيلم بيجمع نخبة من النجوم زي عمرو عبد الجليل، وسارة عبد الرحمن، ونبيل عيسى، وميدو عادل، والتونسية سلمى المحجوبي، مع مجموعة وجوه شابة.

بصراحة، اختيار حكيم في أغنية صيفية وفي فيلم في الساحل هو "القرار الصح"، لأن مفيش حد بيعرف يرقصنا في الصيف زي حكيم، ومصطفى حدوتة شاطر جداً في الـ Hits، فالتوليفة دي شكلها هتكسر الدنيا. تفتكروا الأغنية هتكون تريند الصيف الجاي؟