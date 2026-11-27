ترفيه

منصة Tidal أعلنت يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 إنها هتبدأ تحظر وتمسح الأغاني اللي معمولة بالكامل بالذكاء الاصطناعي من مكتبتها. الخطة إن المسح يبدأ يوم 9 ديسمبر 2026، والهدف إنهم يشيلوا أكتر من 29 مليون أغنية قبل نهاية السنة. الموضوع مش بس مسح للي موجود، ده كمان حظر لأي أغاني جديدة تكون مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 100%، ومتوقع إنهم يرفضوا من 80 لـ 85 ألف أغنية يومياً.

القرار ده مكنش من فراغ، لأن Tidal اكتشفت إن 43% من الأغاني اللي اترفعت في آخر 90 يوم كانت معمولة بالذكاء الاصطناعي. وبالأرقام، في 27 مليون أغنية في المكتبة حالياً مولدة بالكامل بالتقنية دي، يعني حوالي 6.3% من المحتوى، والصدمة إن 96% من الأغاني دي محدش سمعها أصلاً. ده طبعاً بيخلي اكتشاف الفنانين الحقيقيين وموسيقاهم الأصيلة عملية صعبة جداً وسط كل الدوشة دي.

المنصة حاولت الأول في يونيو إنها توقف أرباح الأغاني اللي بالذكاء الاصطناعي بس الحركة دي مجابتش نتيجة، وعشان كده المسؤول عن Tidal Music قال على منصة X إن الموضوع محتاج خطوة حاسمة أكتر. بس عشان نكون واضحين، القرار ده مش ضد أي استخدام للذكاء الاصطناعي؛ لو الفنان بيستخدم أدوات ذكية كمساعدة في شغله بس مش هو اللي عامل التراك بالكامل، Tidal لسه هتقبل الأغاني دي عادي.

الحقيقة إن كل خدمات البث بتعاني من غرق الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي، بس Tidal من أوائل المنصات الكبيرة اللي خدت موقف صريح بعد Bandcamp. في المقابل، Deezer قالت إنها هتضيف فلتر للمستخدمين عشان يفلتروا النوع ده من الموسيقى، أما Spotify وYouTube Music فمشيوا في سكة أهدى بكتير واكتفوا بوضع علامة على الأغاني دي من غير ما يمسحوها.

على الناحية التانية، شركات التسجيلات بتحاول تستغل الموقف وتعمل شراكات عشان تبيع كتالوجاتها لتدريب النماذج دي، وفي تقديرات من Goldman Sachs إن التراخيص دي ممكن ترفع أرباح الشركات بنسبة 10% بحلول 2035. في الآخر، السؤال مابقاش هل الذكاء الاصطناعي بيعرف يعمل أغنية ولا لأ، بس إحنا كأذن بشرية عايزين نسمع مين في الزحمة دي يستحق فعلاً إننا نكتشفه.

تفتكروا الخطوة دي هتنقذ الفنانين المستقلين ولا الذكاء الاصطناعي خلاص بقى واقع لا يمكن هروبه؟