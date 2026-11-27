ترفيه

في كواليس صناعة المزيكا، مش كل أغنية بتكتب باسم صاحبها من أول لحظة. الأغاني ساعات بتمشي في مسارات غير متوقعة، تبدأ بتردد أو اعتذار، أو تفضل محبوسة في الأدراج لسنين، لحد ما يجي فنان تاني يخطفها ويحولها لمحطة فارقة في مشواره، رغم إنها مكنتش موجهة ليه في الأصل. في قائمة طويلة من الروائع اللي بنسمعها دلوقتي كعلامات مسجلة بأسماء نجوم كبار، كانت مجرد ألحان رُفضت، أو أصحابها تنازلوا عنها في لحظة كرم، أو هدايا رجعت قبل ما تشوف النور.

صدف وندم في كواليس البوب

قصة أغنية «حبك هادي» بدأت كمشروع مؤجل جمع الشاعر عبدالوهاب محمد بعبدالحليم حافظ والملحن كمال الطويل، بس العندليب اعتذر عن غنائها بسبب خلاف على بعض المفردات اللفظية، ففضلت الكلمات في أدراج الطويل سنين. بعد رحيل حليم، لطيفة لقت الكلمات بالصدفة في جلسة عمل مع كمال الطويل وطلبت تغنيها فوراً، وفعلاً أعاد الطويل صياغة اللحن بإيقاع عصري، وبقت الأغنية واحدة من أجرأ وأشهر محطات لطيفة.

أما «ميال»، فكانت المفروض تكون عنوان ألبوم محمد فؤاد في أواخر الثمانينيات، وهو بيستعد لتسجيلها. لكن زيارة سريعة من صديقه ومنافسه وقتها عمرو دياب قلبت الموازين؛ دياب سمع مطلع اللحن وأعجب بيه جداً وطلب ياخده. فؤاد تنازل عن الأغنية، بس اعترف بعدين في لقاءات تليفزيونية إنه حس بمرارة الندم أول ما العمل نزل في 1988 وحقق مبيعات قياسية وغيرت مسار البوب المصري.

وفي حالة «اللي باعنا خسر دلعنا»، الملحن محمود الخيامي عرض النسخة الأولى منها على وائل جسار، بس جسار تردد كتير وحس إن مفرداتها ولحنها مش ماشيين مع استايله الرومانسي الوقور، ومقدرش يتخيلها برؤية توزيع راقصة. بعد اعتذار جسار، راحت الفكرة لراغب علامة اللي لبسها رداء البوب السريع وحقق بيها نجاح جماهيري، وده خلى جسار يعترف بندمه العلني على رفض الأغنية لاحقاً.

مراهنات كسبت وتنازلات غير متوقعة

الشاعر محمد حمزة كتب أغنية «عيون بهية» ولحنها بليغ حمدي، وراحوا بيها لمحمد رشدي في الستينيات. رشدي أعجب باللحن بس اعتذر لأنه كان قدم سلسلة أعمال بأسماء نسائية زي «وهيبة» و«حسنية» و«عدوية»، وخاف يكرر نفسه. بليغ حمدي أخد اللحن وراح بيه لمحمد العزبي، اللي قدر يوصل شحنة شعبية خلت «بهية» هي الهوية الغنائية الأبرز للعزبي وتذكرته الذهبية في عالم الطرب الشعبي.

رامي جمال قبل ما يحترف الغناء كان مركز في التلحين، وعرض لحن أغنية «أوعديني» على تامر حسني ومحمد حماقي، بس الاتنين محمسوش لضمها لألبوماتهم بسبب اختياراتهم في الوقت ده. الرفض ده كان بمثابة دافع لرامي جمال إنه يتمسك باللحن ويغنيه بنفسه في ألبومه «مالناش إلا بعض» عام 2016، وبقت الأغنية واحدة من أنجح الرومانسيات في العقد الأخير ورسخت مكانته كمطرب.

أما أغنية «مكانه وين» اللي ألفها الملحن الكويتي عبد الله القعود بلغة وإيقاع خليجي مخصص للفنانة أحلام، فواجهت مشكلة غير متوقعة لما زوج أحلام مأعجبش بالأغنية ولا فكرتها، وده خلى أحلام تصرف النظر عنها تماماً. اللحن ممتش، وراح لميريام فارس اللي وظفت ذكاءها الاستعراضي في الأغنية والكليب، وكانت بوابتها لغزو الساحة الخليجية بواحدة من أنجح تجارب الفلكلور الحديث.

من الرفض لـ «الماستر بيس»

في منتصف التسعينيات، عمرو دياب سمع لحن «سكة العاشقين» اللي كان بيحضره مصطفى قمر، وأبدى رغبة قوية جداً إنه يشتريه ويغنيه. لكن مصطفى قمر تمسك بحقه ورفض التنازل عنها لأنه كان راسم سيناريو الأغنية كعنوان لألبومه وتصويره القادم. الرهان نجح لما نزل الألبوم عام 1994 وتصدر المبيعات وثبت أقدام مصطفى قمر كأحد فرسان البوب في الحقبة دي.

وعلى العكس، عمرو دياب قدم مقاطع من أغنية «كان نفسي أعرف» (كلمات وألحان محمد رفاعي) في حفلات زفاف، والجمهور افتكرها أغنية مرتقبة ليه، بس دياب قرر في الآخر ميتضمهاش لمشروعاته وتنازل عنها لإليسا. إليسا أخدت العمل في ألبوم «أحلى دنيا» عام 2004، وحولتها لأغنية درامية حققت ملايين الاستماعات.

وفي زمن الكلاسيكيات، كتب عبدالوهاب محمد ولحن سيد مكاوي «أوقاتي بتحلو» عشان تكون عمل أم كلثوم السنوي في موسم 1975، بس مرض ورحيل كوكب الشرق منعها من دخول الاستوديو، وفضلت الأغنية حبيسة الأدراج حداداً عليها. بعد سنين، مكاوي أعطى اللحن للفنانة وردة اللي قدمتها بصوت دافئ وشجن، ورجعت للأغنية حقها كواحدة من روائع السبعينيات.

ذوق الفنان والجرأة الفنية

«قلب فاضي» كانت معروضة على هشام عباس من الشاعر بهاء الدين محمد والملحن حسن أبوالسعود، بس هشام رفض يسجلها لأنه مكنش بيميل للموضوعات الدرامية القاتمة وقتها وكان بيفضل الأغاني الحيوية والراقصة. الأغنية راحت لمحمد منير اللي حط بصمته الخاصة عليها، ونجاحها الساحق خلى هشام عباس يعترف لاحقاً بإحساسه بـ «الغيرة الفنية» من طريقة تقديم منير لها.

أغنية «ع بالي حبيبي» (كلمات فارس إسكندر وألحان سليم سلامة) لفت على مكاتب مطربات لبنانيات وعرب كتير، وقوبلت برفض تام بسبب «جرأة» بعض العبارات اللي بتكلم عن تفاصيل العلاقة الزوجية والأمومة. إليسا كانت الوحيدة اللي لقطت الأغنية وشافتها تعبير صادق عن مشاعر الأنثى، وضمتها لألبوم «تصدق بمين» عام 2009 وبقت «ماستر بيس» حصدت جوائز واكتسحت المبيعات.

أما «بنت أكابر» فلحنها محمود الخيامي وعرضها على ماجد المهندس، اللي أعجب بيها بس اشترط تغيير النص عشان يكون موضوع عاطفي مباشر. الخيامي عدل الكلمات بالتعاون مع الشاعر، بس المهندس فقد حماسه ومقتنعش بالنسخة المعدلة. الخيامي رجع للنسخة الأصلية وطرحها على أصالة نصري، اللي دخلت بيها منطقة الغناء الصعيدي لأول مرة وحققت انتشار واسع، وبقت واحدة من أضخم هيتاتها في السنين الأخيرة.

يا ترى مين فينا ممكن يندم على أغنية رفضها لو بقت تريند بعد كده؟