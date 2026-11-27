ترفيه

حصلت حالة من البلبلة في واحدة من الحفلات الفنية بسبب واحدة من العاملات في الوسط الفني، اللي قررت إن الكرسي المخصص ليها مش مناسب لمكانتها ولا موقعها، فاعترضت بشدة على مكان جلوسها.

الموضوع مخلصش عند الاعتراض، لأن التوتر زاد بسرعة في الحفلة، والست دي صبت غضبها كله على المنظمين ودخلت معاهم في مواجهة كلامية حادة، وانتهى المشهد بأنها سابت المكان ومشت بعد موجة من العتب والتوبيخ.

بصراحة، الموضوع بقى غريب، لدرجة إن ترتيب الكراسي في المناسبات دي بقى حساس ومسبب أزمات أكتر من برنامج الحفلة نفسه.

تخيلوا يكون في حد سايب الحفلة ومغادر عشان مكان الكرسي مش عاجبه؟