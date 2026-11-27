ترفيه

بيت السناري الأثري في حي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، يستضيف أمسية فنية وثقافية يحييها فريق "ميكروفون" الساعة 7 مساءً يوم الخميس، والدعوة عامة ومجانية للجمهور.

الحفلة دي هدفها الأساسي هو دعم المواهب الشابة ونشر الوعي الثقافي من خلال فنون بتبين قيمة الموسيقى في حياة الفرد والمجتمع، وتحفيز الشباب إنهم يستغلوا طاقتهم ومهاراتهم عشان يخلقوا حالة من الحراك الإبداعي.

وعشان اللي ميعرفش، فريق ميكروفون ده تجمع فني وأدبي وثقافي موجود من سنة 2010، وبيضم شباب موهوبين في مجالات مختلفة، وشغالين دايماً على تقديم ألوان فنية متنوعة واكتشاف المواهب اللي لسه في بدايتها، وكمان بيعملوا حلقة وصل بين المبدعين الشباب والشخصيات البارزة في مجال الثقافة والفن والإعلام.

تفتكروا لسه في مواهب مدفونة محتاجة فرصة زي دي عشان تظهر؟