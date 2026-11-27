ترفيه

مروان خوري أطلق أغنية جديدة بعنوان "عزيز الروح"، ودي المرة دي مش مجرد غناء، لأن مروان هو اللي كتب الكلمات وهو اللي لحنها كمان. الأغنية بتكمل مشوار مروان في تقديم اللون الرومانسي اللي دايماً بيعرف يبهرنا بيه، وبتركز على مشاعر الحب والاشتياق والحنين، مع نص غنائي بيوصف التعلق بشخص له مكانة خاصة جداً في القلب، والوجع والذكريات اللي بتيجي مع الغياب، في حالة عاطفية بتدمج بين الكلمة واللحن والأداء.

من ناحية التنفيذ، داني خوري هو اللي أشرف على التوزيع الموسيقي والمكساج والماسترينغ، أما الفيديو كليب فكان من إخراج محمد أبو الحنا. الأغنية دلوقتي موجودة على قناة مروان خوري الرسمية على يوتيوب، ومتاحة على كل المنصات الموسيقية الرقمية. الإصدار ده بيأكد حضور مروان في الأغنية العربية من خلال أعمال بيجمع فيها بين الكتابة والتلحين والغناء، معتمداً على أسلوب موسيقي بيركز على التعبير الوجداني والأغاني الرومانسية.

ومن كلمات الأغنية: "أنا القطرة بتِتحلّا من البحرِ الغريق وانا الدمعة بِتِتسلاّ وحضني لها طريق".

بصراحة، مروان خوري في "عزيز الروح" لعب على الوتر الحساس كالعادة، ومحدش بيعرف يكتب عن الوجع والشوق بالشياكة دي غيره، بس هل تفتكروا الرومانسية الهادية لسه بتشد جيل التيك توك؟