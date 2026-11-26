ترفيه

ميرنا نور الدين بدأت فعلاً تصوير مشاهدها في مسلسل "180" اللي بتشارك فيه البطولة مع عمرو يوسف، والعمل ده مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027.

ميرنا داخلة بتجربة جديدة وشخصية مختلفة تماماً في مشوارها، لأن الأحداث المرة دي مربوطة بعالم الحماية المدنية ورجال المطافئ، وده معناه مواقف خطرة ومواجهات كتير. ميرنا عبرت عن سعادتها بالتعاون مع عمرو يوسف والمنتج كريم أبو ذكري، خصوصاً إن المسلسل بيسلط الضوء على حياة رجال الحماية المدنية وبطولاتهم اليومية وتضحياتهم عشان ينقذوا الناس، وهو عالم مش بناخد منه جرعة درامية كافية.

فريق العمل شغال حالياً في تصوير المسلسل في أماكن مختلفة في القاهرة، وفي تركيز كبير على التحضير لمشاهد الأكشن وعمليات الإنقاذ لأنها أساسية في طبيعة القصة. المسلسل عبارة عن 15 حلقة، وعمرو يوسف بيجرب فيه حاجة جديدة بتقديم شخصية ضابط في شرطة المطافي.

من ناحية التنفيذ، المسلسل من سيناريو وحوار محمد حجاب، وبإخراج أحمد ماجد المصري اللي بيخوض تجربته الإخراجية الأولى من خلال العمل ده. وبالنسبة لباقي الكاست، المسلسل بيضم أمير المصري، الشحات مبروك، وأحمد فهيم، ومعاهم من الشباب إسلام خالد، وميشيل مساك، وأحمد الأزعر، ومجموعة تانية من الفنانين.