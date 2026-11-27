ترفيه

رامي عياش راجع يحيي حفلة في العاصمة السورية دمشق يوم 11 ديسمبر، في "ديونز بوليفارد". وده رجوع للمسارح السورية بعد غياب قارب الـ 15 سنة، وبعت رسالة للسوريين أعلن فيها موعد الحفلة وقال إنه اشتاق لهم من قلبه.

الحفلة دي هتكون تاني مرة رامي يظهر فيها في سوريا خلال 2026، لأنه كان موجود في سبتمبر الماضي في مدينة حلب عشان يحيي حفل زفاف خاص. وقتها عبر عن سعادته بمشاركة العروسين ليلتهما.

وبعد ما يخلص حفلة دمشق، رامي هيسافر لتونس عشان يختتم حفلات سنة 2026 بسهرة ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر في فندق "راديسون بلو تونس"، استعداداً لاستقبال سنة 2027. رامي كان مروج للحفلة دي من قبل على حسابه الرسمي ونشر البوستر بتاع السهرة.

وبعيداً عن الحفلات، رامي عياش ظهر في مصر وكان مجتمع مع الفنانة أصالة في حفل زفاف أحد أقارب شام الذهبي، ابنة أصالة، والحفلة دي كانت متقامّة بالقرب من أهرامات الجيزة. تفتكروا رامي هيعمل مفاجآت في حفلة دمشق ولا هيكتفي بالأغاني القديمة؟