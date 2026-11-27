لايف ستايل

لو بتحبوا الحلويات البيتي اللي ريحتها ليمون فريش وعاوزين وصفة مش محتاجة مهارات احترافية في الحلويات، يبقى كيكة الليمون هي الحل. دي من الحاجات اللي بتخلص بسرعة في المطبخ بمكونات بسيطة موجودة في أي تلاجة أو دولاب مطبخ، وبمجرد ما تدخل الفرن ريحة الليمون بتملى المكان كله.

النتيجة بتكون كيكة هشة وطرية جداً، ومثالية عشان تتاكل مع فطار الصبح أو في قهوة العصاري، أو حتى لما تكوني عاوزة حاجة مسكرة من غير ما تدخلي في تفاصيل وخطوات معقدة.

المكونات اللي هتحتاجيها

عشان تطلعي النتيجة دي، جهزي المكونات دي بالظبط:

2 بيضة

180 جرام سكر

120 مل زيت عباد شمس

120 مل لبن

بشر ليمونتين (نصيحة: استخدمي الجزء الأصفر بس من القشرة عشان الجزء الأبيض بيخلي الطعم مر)

60 مل عصير ليمون فريش

250 جرام دقيق لجميع الاستخدامات

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 باكو فانيليا

رشة ملح

خطوات التحضير

ابدأي بتسخين الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية مع تشغيل خاصية المروحة. وفي نفس الوقت، ادهني صينية الكيك زبدة ودقيق، أو استخدمي ورق زبدة غير لاصق في القاع.

في بول كبير، اضربي البيض مع السكر لمدة كام دقيقة لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح وقوامه هش.

ضيفي زيت عباد الشمس، واللبن، وعصير الليمون، وبشر الليمون، وقلبي المكونات دي كويس مع بعض.

في بول تانية، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا ورشة الملح.

ضيفي المكونات الجافة تدريجياً على الخليط السائل وقلبي بالراحة لحد ما توصلي لقوام متجانس. أهم حاجة هنا إنك متضربيش الخليط زيادة عن اللزوم بعد إضافة الدقيق، لأن كتر التقليب بيخلي الكيكة تفقد قوامها الهش اللي إحنا عاوزينه.

صبي الخليط في الصينية ودخليها الفرن لمدة 40 لـ 45 دقيقة تقريباً. وبما إن الوقت بيختلف من فرن للتاني وحسب حجم الصينية، استعملي طريقة الخلة الخشبية في الآخر؛ لو طلعت نظيفة يبقى الكيكة استوت.

سيبي الكيكة تبرد لمدة 10 لـ 15 دقيقة قبل ما تطلعيها من الصينية، وبعدين سيبيها تبرد تماماً على شبكة.

التاتش الأخير لزيادة طعم الليمون

لو عاوزة الريحة والطعم يكونوا أقوى بكتير، ممكن تعملي "جلايز" أو صوص ليمون بسيط على الوش. اخلطي حوالي 120 جرام سكر بودرة مع 2 لـ 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون فريش لحد ما يوصل لقوام ناعم وتقيل شوية. أول ما الكيكة تبرد تماماً، صبي الصوص ده على الوش وسيبيه كام دقيقة يثبت. الحركة دي بتعمل توازن يجنن بين السكر وحموضة الليمون مع قوام الكيكة الهش.

إزاي تحافظي عليها طرية؟

عشان تفضل الكيكة طرية وما تنشفش، شيليها في علبة مقفولة كويس في درجة حرارة المطبخ العادية، طالما مفيش فيها أي كريمة أو حشوات محتاجة تلاجة. وممكن تفضل معاكي كويسة لكذا يوم، رغم إنها غالباً مش هتصمد كتير على السفرة من حلاوتها.

كيكة الليمون بتثبت إنك مش محتاجة تكنيكات صعبة ولا مكونات كتير عشان تعملي حاجة طعمها تحفة. شوية بيض ودقيق وسكر مع ليمون فريش، وهيكون عندك أحلى كيكة تليق مع كوباية القهوة بتاعتك.

تفتكروا مين أكتر حد في الشلة هيخلص الكيكة دي في ثانية؟