لايف ستايل

موضوع إن الواحد مش عارف ينام مش دايماً سببه الـ scrolling بالليل أو التفكير والتوتر بتوع اليوم، ساعات بيكون السبب حاجة أكلتها قبل ما تروح السرير مباشرة، ومن غير ما تربط بين الأكلة دي وبين جودة نومك.

الفكرة مش إننا نمنع الشوكولاتة أو الآيس كريم أو البطاطس المقلية خالص من حياتنا، لكن المهم نركز في الكمية، وميعاد الأكل، وجسمك بيستجيب إزاي. الوجبات التقيلة اللي بتتاكل قبل النوم مباشرة ممكن تخليك تحس بانتفاخ أو تعب بدل ما تحس بالراحة والاسترخاء اللي مستنيهم.

لو سؤال «أنا ليه مش عارف أنام؟» بقى سؤال يومي، يبقى لازم تبص بتركيز أكتر في منيو العشا بتاعتك، لأن فيه أربع أكلات مشهورة جداً ممكن تأثر على نومك لو أكلتها في وقت متأخر، والأفضل إنك تخليهم في وقت بدري من اليوم.

السناكس والحلويات اللي بتسهرك

الشوكولاتة الغامقة مثلاً مليانة مضادات أكسدة وده شيء كويس، بس المشكلة إن فيها كافيين وثيوبيرومين، ودول مادتين ليهم تأثير منبه جداً. وكل ما كانت نسبة الكاكاو في الشوكولاتة عالية، كل ما زادت المواد دي، فكرة إنك تاخد سناك شوكولاتة بالليل مش أحسن حاجة، خصوصاً لو أنت من الناس اللي بتتأثر بسرعة بالكافيين.

أما الآيس كريم، فممكن يبان إنه «comfort ritual» أو طقس مريح قبل النوم، بس كميات السكر الكبيرة بالليل مش دايماً بتكون صديقة للنوم. ده غير إن أنواع كتير من الآيس كريم بيكون فيها شوكولاتة أو كاكاو، فكده أنت بتجمع بين السكر والكافيين في نفس الوقت.

الوجبات التقيلة والحراقة

البطاطس المقلية والبرجر والوجبات اللي فيها دهون كتير، بتاخد وقت طويل جداً في الهضم. فلما تاكل الحاجات دي قبل ما تروح السرير، طبيعي تحس بتقل في جسمك، أو انتفاخ، أو عدم راحة في المعدة. الحل هنا إن العشا يكون خفيف ويكون قبل النوم بكام ساعة عشان تريح جسمك.

وبالنسبة لمحبي الأكل الـ spicy، فالأفضل تأجلوه لوقت بدري. الأكلات الحراقة جداً ممكن تسبب حموضة أو تعب في الجهاز الهضمي لبعض الناس، وبالذات لو اتأكلت قبل النوم مباشرة. لو لاحظت إنك بعد العشا الحراق مش بتعرف تنام، يبقى الإجابة واضحة.

الموضوع مش محتاج إنك تمسح الأكلات دي من نظامك الغذائي تماماً، لكن الفرق كله في «إمتى وبكام» بتاكل. جرب تسيب وقت كافي بين آخر وجبة تقيلة وبين ميعاد نومك. العشا الخفيف مع روتين ثابت للنوم ممكن يساعدوا في تهيئة ظروف أحسن للنوم، ولو لسه المشكلة مستمرة، يبقى لازم تعرف إن السبب مش دايما بيكون الأكل بس.