ترفيه

الفنانة إلهام وجدي عبرت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقالت إنها دايماً بتحرص على حضور دورات المهرجان عشان ده مهرجان بلدها. وفي تصريحات على هامش المهرجان، أكدت إنها بتستمتع بأجواء المكان وفخورة باستمراره، وكمان كانت سعيدة بمشاركتها في ندوة خاصة ضمن الدورة الحالية.

إلهام وجدي وجهت رسالة شكر وتقدير للفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، وأشادت بمجهوداته في الإدارة وإصراره إن المهرجان يكمل رغم التحديات الكبيرة، وأكدت إنه واقف بقوة جنب المهرجان وكل اللي شغالين فيه.

وبالنسبة للأفلام، إلهام أيدت جداً اهتمام المهرجان بترميم الأفلام القديمة وإعادة تقديمها، وشافت إن الخطوة دي "أمر عظيم ومهم للغاية". ووضحت إن الأجيال الجديدة لازم تعرف تاريخ الصناعة واللي قدمته الأجيال اللي قبلهم عشان يفهموا إزاي السينما المصرية اتطورت، وإن الرجوع لتفاصيل الأفلام القديمة بيخلينا نعرف اختلاف طرق التفكير والرؤية الفنية بين الأجيال وبيحافظ على أصالة السينما وجذورها.

أما عن إعجابها بالفنانين، فكشفت إلهام وجدي عن حبها الكبير للفنانة الراحلة شادية، وقالت إنها من أشد المعجبات بيها كمطربة وممثلة، لدرجة إنها مش عارفة تختار عمل واحد مفضل من أعمالها. وأكدت إنها كانت تتمنى تمثل وتشتغل مع شادية بسبب موهبتها الاستثنائية ومكانتها في تاريخ الفن المصري، وذكرت إن فيلم "الزوجة 13" من الأعمال المحببة ليها جداً.