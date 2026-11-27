لايف ستايل

الفكرة كلها إنك تعمل وجبة متوازنة من غير ما تحس إنك بتأكل أكل دايت ممل. السر هنا إننا مش هنعتمد على المايونيز أو الصوصات التقيلة اللي بتخلي الوجبة دسمة، لكن هنستخدم دريسنج خفيف وبسيط عشان نحافظ على القيمة الغذائية ونخلي الطعم منعش.

ممكن تعدل في الوصفة دي حسب المكونات المتاحة عندك في الثلاجة، وممكن كمان تزود ألياف أكتر لو اخترت المكرونة المصنوعة من القمح الكامل بدل المكرونة العادية. وميزة الوجبة دي إنها بتديك طاقة من الكربوهيدرات، وبروتين من الفراخ، وفيتامينات من الخضروات المتنوعة.

المكونات

250 جرام مكرونة (ويفضل تكون قمح كامل).

250 جرام فيليه فراخ.

1 خيارة.

1 طماطم.

1 فلفلة.

نصف بصلة.

50 جرام ذرة.

50 جرام جبنة فيتا.

حفنة صغيرة من البقدونس أو الشبت.

1-2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمونة واحدة.

1 ملعقة صغيرة مستردة.

ملح وفلفل وأوريجانو.

طريقة التحضير

ابدأ بسلق المكرونة حسب التعليمات اللي على العلبة، والأفضل تسيبها "al dente" يعني تكون متماسكة شوية عشان تحافظ على قوامها وسط السلطة، وبعد ما تخلص صفيها وسيبها تبرد.

في الوقت ده، اشوي فيليه الفراخ في طاسة مش بتلزق أو في الفرن أو في القلاية الهوائية (Air Fryer) لحد ما تستوي كويس من جوه، وضيف عليها ملح وفلفل وأوريجانو عشان تديها طعم، وسيبها تبرد كام دقيقة وبعدين قطعها مكعبات صغيرة.

اغسل وقطع الخيار والطماطم والفلفل، وقطع البصل شرايح رفيعة، وفتت جبنة الفيتا.

في بولة كبيرة، اخلط المكرونة مع الفراخ وكل الخضروات اللي قطعتها، وضيف عليهم الذرة والجبنة الفيتا والبقدونس أو الشبت المفروم.

عشان تعمل الدريسنج، اخلط في بولة صغيرة زيت الزيتون مع عصير الليمون والمستردة، وبعدين صب الخليط فوق السلطة وقلب براحة عشان كل المكونات تتغلف بالصوص.

لو عايز تخلي الطعم أقوى، ممكن تضيف رشة بابريكا أو ريحان. ولو حابب تغني الوجبة أكتر، ممكن تضيف طماطم شيري أو جزر أو جرجير أو سبانخ أو زيتون حسب ذوقك، وممكن تستغني عن الجبنة الفيتا خالص أو تستخدم كمية صغيرة من أي نوع جبنة تاني بتفضله.

أجمل حاجة في الوصفة دي إنك ممكن تحضرها قبلها بفترة وتحفظها في الثلاجة عشان تكون جاهزة كوجبة سريعة لليوم التاني. ولو هتحضرها قبل التقديم بكذا ساعة، بنصحك تشيل شوية من الدريسنج على جنب وتضيفهم قبل الأكل مباشرة عشان تفضل السلطة فريش.

خليك فاكر إن الأكل الصحي مش لازم يكون معقد أو يحرمك من مجموعات غذائية معينة، الموضوع كله في التوازن والتنوع والكميات اللي تناسب احتياجك. ولو ماشي على نظام غذائي محدد أو عندك احتياجات خاصة، يفضل تعدل الوصفة دي بمساعدة أخصائي تغذية.

تفتكروا إيه أكتر إضافة ممكن تخلي سلطة المكرونة دي في حتة تانية؟