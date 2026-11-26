ترفيه

نيكول سابا قررت ترجع بقوة للمنافسة الدرامية في موسم رمضان 2027، بعد ما وقعت عقد مشاركتها في بطولة مسلسل "بأي ثمن". العمل ده هيجمعها مع الفنانة روجينا ومجموعة من النجوم، وبتمثل فيه نيكول شخصية بتراهن عليها عشان تظهر جانب جديد من قدراتها التمثيلية.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف السيناريست غادة عبد العال وإخراج تامر عشري. وحالياً التحضيرات النهائية للعمل شغالة عشان يبدأ التصوير في الفترة اللي جاية. نيكول دايماً بتحرص إن اختياراتها الفنية تكون متنوعة وبتحب الأدوار اللي فيها تحديات جديدة توري الناس مساحات تانية من موهبتها، وده اللي بيخلي مشاركتها في "بأي ثمن" تجربة منتظرة في الموسم الرمضاني الجاي.

لو رجعنا بالذاكرة شوية، نيكول كانت عملت نجاح جماهيري كبير في موسم رمضان قبل الماضي لما جسدت شخصية "رقية العسكري" في مسلسل "وتقابل حبيب". وقتها لفتت الأنظار بأدائها وقدرت تتصدر قوائم التريند على السوشيال ميديا طول الشهر الكريم.

وبعيداً عن التمثيل، نيكول سابا مش ناسية الغناء ومجهزة مفاجآت لجمهورها. هي شغالة دلوقتي على مجموعة أغاني "سينجل" هتنزل في الفترة اللي جاية، وبالتزامن مع ده، بتستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها.

تفتكروا الكيميا بين نيكول وروجينا هتعمل حالة في رمضان 2027؟