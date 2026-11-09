سيرين عبد النور ومحمد رمضان في "عشماوي".. رجوع قوي للمصري

ترفيه

سيرين عبد النور فجرت مفاجأة للجمهور وأكدت مشاركتها في موسم رمضان 2027 في مسلسل "عشماوي" مع محمد رمضان. الخبر بدأ بتكهنات كتير، بس سيرين حسمت الجدل لما أعادت نشر الأخبار على حسابها في إنستجرام، وده بيخلي العمل واحد من أهم مفاجآت الدراما الجاية، خصوصاً إن ده أول تعاون فني بيجمعهم.

الرجوع ده مش مجرد مسلسل، دي عودة لسيرين للشاشة الرمضانية بعد غياب من 2019 لما شاركت في آخر مسلسلاتها الرمضانية مع تيم حسن. ورغم إنها عملت مسلسلات ناجحة بره رمضان، بس رجوعها للمنافسة الرمضانية بعد حوالي 7 سنين له طعم تاني.

والمفاجأة الأكبر إن سيرين راجعة للأعمال المصرية بعد غياب أكتر من 11 سنة، لأن آخر ظهور ليها في مصر كان في فيلم "سوء تفاهم" سنة 2015، وكانت من أبرز مشاركاتها فيلم سنة 2008 مع محمد هنيدي. بصراحة، الخطوة دي ذكية جداً لأن سيرين ليها شعبية كبيرة في مصر والناس كانت مستنية تشوفها هنا تاني.

حالياً سيرين في حالة نشاط فني، بتعرض مسلسل جديد بنظام المايكرو دراما مع أنس طيارة، وبتحقق تفاعل واسع بسبب جرأة العمل. كمان مستنية عرض أعمال تانية زي مسلسل كذبة سودا اللي كان المفروض يتعرض رمضان اللي فات واتأجل، وممكن نشوفه في رمضان الجاي.

بالنسبة لمسلسل "عشماوي"، القصة اجتماعية عن "خليفة"، وهو جلاد في مصلحة السجون ومسؤول عن تنفيذ أحكام الإعدام، وأب لثلاث بنات حياته بتتقلب لما بيكتشف تورط حد من أسرته في قضية معقدة. العمل ده هو عودة محمد رمضان لرمضان بعد مسلسله اللي عرض سنة 2023.

المسلسل بيضم كوكبة من الفنانين زي باسم سمرة اللي بيقوم بدور محوري، وإسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وميمي جمال، وانتصار، ووليد فواز، ومحسن منصور، وجيسيكا حسام، ويوسف رأفت، وشريف دسوقي، ومحمد عبد الحافظ. لحد دلوقتي لسه مفيش تفاصيل عن طبيعة الدور اللي هتقدمه سيرين عبد النور، وده اللي مخلينا متحمسين نعرف هتعمل إيه قدام رمضان.