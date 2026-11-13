إليانا بتسافر بينا من الناصرة لتشيلي في ألبوم «Ghazali»

ترفيه

إليانا قررت تخرجنا بره الصندوق في ألبومها التاني «Ghazali»، اللي جه بعد أكتر من سنتين من التجهيز والشغل. الألبوم ده مش مجرد أغاني، ده امتداد لرحلتها اللي بدأت مع ألبوم «وُلدتُ»، وبتحاول فيه تستكشف مفاهيم زي الانتماء والهوية والروابط الإنسانية، وإزاي الأماكن والتقاليد بتشكل شخصية الإنسان، كل ده في جو موسيقي روحاني وتأملي بيخلي الواحد يتواصل مع نفسه ومع العالم.

خلطة موسيقية عالمية بروح فلسطينية

الألبوم بيعتمد على ميكس بين البوب العربي والـ «فولك بوب»، وبيربط ثقافات كتير ببعضها. إيقاعاته مش بس جاية من جذور إليانا الفلسطينية وتراثها، لا دي ممتدة لحد الهند وشمال إفريقيا ومصر وتشيلي. الفنانة استلهمت شغلها من الفولكلور والآلات والطقوس الموسيقية اللي اتنقلت عبر الأجيال، فطلعت نتيجة بتجمع بين العربية والإنجليزية والإسبانية، وبتحكي عن الحب والرغبة والتمرد والحرية. ورغم اللغات الكتير دي، لسه الهوية الفلسطينية هي الروح اللي مسيطرة على العمل، مع استخدام «الشمس» كرمز أساسي بيعكس البعد الروحاني والروابط اللي بتكسر أي حدود.

إليانا وصفت الألبوم ده بأنه رحلتها الخاصة اللي بدأت من «فضولها»، وقالت إن «الغزال» بيمثل البنت الصغيرة اللي لسه جواها؛ بنت من الناصرة في فلسطين سافرت واكتشفت العالم واتعرفت على فنون وموسيقى مختلفة من كل حتة. وعشان كده، بدأت برحلة الألبوم بأغنية «غزالي» اللي استلهمت إيقاعها من احتفالات الأفراح الشعبية والتقليدية، وربطت رمز الغزال بمعاني الجمال والحرية في فولكلور الشرق الأوسط.

تعاونات عابرة للحدود وتجارب شخصية

الألبوم بيتكون من تسع أغاني، كل واحدة فيهم طالعة من تجربة شخصية أو تعاون موسيقي مختلف. في أغنية «مفاوضات»، تعاونت إليانا مع فرقة Imarhan الجزائرية اللي اتقابلت معاهم في قطر في نوفمبر اللي فات. الأغنية عبارة عن حوار موسيقي فيه مزاح وغزل، بيبدأ بالعد باللغة التركية، وبعدين بيتحول لخناقة مريحة وسجال عن أسعار الفضة والذهب اللي بتزيد من خمسة لمئة، بس في الحقيقة السجال ده بيخبي وراه كيمياء وانجذاب متبادل. المثير إن كلمات الأغنية دي كتبتها إليانا مع والدتها وشقيقها فراس، كنوع من التعبير عن ارتباطها بأرض فلسطين وإهداء لشعبها.

أما في أغنية «Sunburn»، فإليانا اختارت تكون هي «الشمس» والقوة اللي صعب مقاومة وهجها، عشان تعبر عن الصراع بين الرغبة والضعف. الأغنية دي استلهمتها من قصائد جلال الدين الرومي المترجمة ودمجتها مع موسيقى راجستان الهندية، عشان توصل فكرة إن الحب والجمال والتأمل يقدروا يغيروا نظرتنا للحياة.

الرحلة كملت في أغنية «Burlesq» اللي اتنفذت في برشلونة مع الفنانة عزيزة إبراهيم وفرقتها. هنا بنشوف ميكس غريب بين الفولكلور الإسباني وأجواء الكباريه المصري في تلاتينيات القرن الماضي، مع لمسة من بصمة الموسيقار عمر خورشيد. وفي أغنية «Manifiesto»، إليانا رجعت لجذورها التشيلية وقدمت عمل للفنان فيكتور جارا، اللي اكتشفته خلال زيارتها السنوية لتشيلي.

وبالنسبة لأغنية «Atyet»، فدي من تأليف فراس ومستوحاة برضه من أعمال الرومي. الأغنية دي كان ليها تسجيل خاص جداً، لأنها اتسجلت على بيانو Coldplay في استوديو كريس مارتن، ومعاها أوركسترا حية من فيينا.

بصراحة، إليانا قدرت تعمل حالة موسيقية مش تقليدية، ونقلتنا في رحلة من الناصرة لبرشلونة وتشيلي في ألبوم واحد. تفتكروا الميكس بين الكباريه المصري والفولكلور الإسباني هيطلع عامل إزاي؟