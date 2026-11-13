عسلية.. النجمة اللي خطفت السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي

ترفيه

في ظهور غير تقليدي خالص، نجحت الكلبة «عسلية» في لفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال افتتاح الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. عسلية مسبتش حد في حاله، لدرجة إنها بقت حديث السوشيال ميديا في مصر بعد ما اتجولت وسط نجوم الفن والإعلام وعدسات المصورين، وكتير من الحاضرين مَفوتوش الفرصة واتصوروا معاها صور تذكارية.

إدارة المهرجان حسمت الجدل اللي حصل حول هوية «النجمة الجديدة» بمنشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وكشفت إن عسلية مش مجرد ضيفة عابرة، دي «صديقة» دار الأوبرا المصرية، وبتمثل الأوبرا بيتها ومكان إقامتها المعتاد، لدرجة إنها اعتادت التواجد في أروقتها وشاركت في أجواء الدورة الحالية وحضرت كل العروض.

والموضوع طلع منظم أكتر مما نتخيل؛ عسلية بتحظى برعاية ضمن برنامج مخصص لتعقيم الكلاب وتطعيمها. وفي لفتة طريفة، المهرجان أعلن إن الرقم التعريفي بتاعها هو «4233»، وختموا الكلام بجملة لذيذة: «اسمها عسلية لأنها فعلاً عسل»، وده اللي خلى الناس تتفاعل أكتر مع قصتها.

الواقعة دي جت بالتزامن مع احتفال المهرجان بمرور 50 سنة على انطلاقه اللي بدأ سنة 1976، وهو المهرجان المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) وبيدعم صناعة السينما من خلال فعاليات متنوعة، منها «أيام القاهرة لصناعة السينما» اللي بتجمع المحترفين وصناع الأفلام لتبادل الخبرات وتطوير المهارات.

بصراحة، عسلية هي الوحيدة اللي حضرت الافتتاح من غير ما تقلق من شكل الفستان أو «اللوك» طلع إيه، وخدت اللقطة من الكل بكل بساطة. تفتكروا مين النجمة اللي هتنافس عسلية في الدورة الجاية؟