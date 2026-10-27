إسماعيل رائق هيناكل أحمد مكي في «الفلكي» رمضان 2027

ترفيه

إسماعيل رائق داخل على تجربة جديدة في مسلسل «الفلكي» بطولة أحمد مكي، والمقرر عرضه في رمضان 2027. رائق هيقوم بدور «هشام»، والشخصية دي داخلة في خصومة مباشرة مع شخصية الفلكي في إطار درامي مليان صراعات، بس مفيش أي تفاصيل عن الأحداث عشان المفاجأة تكمل للجمهور. المسلسل من إخراج أبو بكر شوقي، وده بيأكد استمرار رائق في تقديم الأدوار اللي بتغير مسار القصة.

وبعيداً عن رمضان 2027، إسماعيل رائق موجود حالياً في مسلسل «دافنينو سوا» من إخراج مصطفى الصولي. المسلسل ده كوميدي وخفيف، وقائم على فكرة ذكية وهي إن في جريمة سرقة حصلت زمان، والمسروقات اندفنت في أرض صحراوية، بس مع الوقت الأرض دي اتحولت لكمبوند سكني شيك جداً.

لو عايزين نعرف إزاي الكوميديا بتتحرك في «دافنينو سوا»، فالموضوع ماشي كالتالي: رائق بيجسد شخصية «علوان»، صاحب الكمبوند، واللي بالصدفة فيلته مبنية فوق المكان اللي فيه المسروقات بالظبط. من هنا بتبدأ اللخبطة لما أفراد العصابة بيحاولوا يحفروا تحت الفيلا عشان يوصلوا لالمسروقات اللي دفنوها من سنين، وده بيوقعهم في مواقف مضحكة ومفارقات بين الجريمة القديمة والواقع الجديد، لحد ما الحقيقة بتظهر في الحلقة الأخيرة.

رائق مش بس في التليفزيون، ده دخل المسرح لأول مرة بمسرحية «بحلم وأنا صاحي» للمخرج محمد سمير، ولعب دور والد البطل اللي بيرجع من العالم الآخر بعد وفاته عشان يطمن على ابنه ويديله دروس في الحياة.

وبالنظر لتاريخه، هنلاقي إن رائق بيحب ينوع في أدوار «الشر» والغموض؛ منها زعيم مافيا فرنسي بيتكلم فرنساوي في «سره الباتع» لخالد يوسف، ومسلسل «الأجهر» لياسر سامي، وشخصية صلاح مدير شركة الأدوية اللي بيدبر جرائم قتل في «زينهم» ليحيى إسماعيل. ومكمل في السكة دي في «أثينا» بدور طبيب نفسي شرير، وفي «عين سحرية» للسدير مسعود بدور الطبيب حازم اللي تسبب في وفاة والدة البطل قبل ما ينقلب على الشخصية الشريرة. وفي السينما، كان موجود في فيلم «أسد» لمحمد دياب بدور «همام شيخ العرب».

بصراحة، إسماعيل رائق بقى "جوكر" في أدوار الشخصيات اللي بتحرك الأحداث من ورا الستار، تفتكروا هيقدر يثبت وجوده قدام مكي في «الفلكي»؟